Icon

وصول الطائرة الإغاثية الـ 7 ضمن الجسر الجوي السعودي لتركيا Icon الآلية الجديدة لصرف الدواء تضر بمشتركي التأمين الطبي محدودي الدخل Icon الموارد البشرية تعلن عن 30 وظيفة صحية عبر جدارات Icon واتساب يمنح مستخدميه ميزة جديدة للصور Icon تحذير من خطورة مواقع ومشاهير التواصل الاجتماعي على الأطفال Icon هبوط أسعار النفط بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي Icon الغذاء والدواء توضح سبب وضع علامة الضفدع على بعض المنتجات Icon قياس يعلن مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي Icon المملكة تتصدر العمل الإغاثي العالمي.. مواقف مجردة من أي حسابات Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٠ صباحاً
أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة عسير ونجران.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي وباتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الشمالي وباتجاه مضيق باب المندب, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Img

رسالة قوية من علي البليهي إلى فلامنجو

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة. تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق 711 منشأة وضبط 21779 مخالفة في...
السعودية اليوم

إغلاق 711 منشأة وضبط 21779 مخالفة في...

السعودية اليوم
تحذير من موقع متداول للحصول على رقم...
تكنولوجيا

تحذير من موقع متداول للحصول على رقم...

تكنولوجيا
رئيس اتحاد القدم السعودي: كلمات ولي العهد...
الرياضة

رئيس اتحاد القدم السعودي: كلمات ولي العهد...

الرياضة
الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن مع النصر...
الرياضة

الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن مع النصر...

الرياضة
السعودية تبحث مع بريطانيا الاستثمار في الطاقة...
تقارير

السعودية تبحث مع بريطانيا الاستثمار في الطاقة...

تقارير
روبوت روسي يعمل معلماً بمدرسة هندية
تكنولوجيا

روبوت روسي يعمل معلماً بمدرسة هندية

تكنولوجيا
أكاديمي سعودي يبتكر استراتيجية رائدة بالعلاج المناعي...
السعودية اليوم

أكاديمي سعودي يبتكر استراتيجية رائدة بالعلاج المناعي...

السعودية اليوم
رئيس حكومة جديد لنيوزيلندا عقب استقالة أرديرن
العالم

رئيس حكومة جديد لنيوزيلندا عقب استقالة أرديرن

العالم