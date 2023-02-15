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لا يستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر

أمطار رعدية ورياح نشطة وصقيع على 8 مناطق

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ صباحاً
أمطار رعدية ورياح نشطة وصقيع على 8 مناطق
المواطن - واس

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توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لهذا اليوم عن حالة الطقس على المملكة خلال الـ 24 ساعة القادمة – بمشيئة الله تعالى -، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، مع فرصة لتكوُّن الصقيع في الصباح الباكر.

أمطار رعدية ورياح نشطة

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، والشرقية، ويستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، والباحة،ويمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

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وأشار المركز إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع المــوج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حالة الرياح السطحية في الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18 – 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع المــوج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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