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أمطار مارس وأبريل الأكثر غزارة هذا الموسم

2023-02-05 الساعة 6:11
أمطار مارس وأبريل الأكثر غزارة هذا الموسم
المواطن - فريق التحرير

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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، اليوم الأحد، إن موسم الأمطار عادة ما يبدأ من منتصف أكتوبر حتى نهاية مايو، ومضى منه الآن ثلاثة أشهر ونصف، وبقي أربعة أشهر تقريبًا.

الأغزر أمطارًا

وأوضح المسند عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أنه عادة ما يكون النصف الثاني من موسم الشتاء الأغزر أمطارًا وتحديدًا في شهري مارس وأبريل.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس بارد على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتتحول ليلًا على الجزء الشمالي إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، ومن نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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