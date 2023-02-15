أمنيات الشفاء تحف خالد الفيصل : “سلامتك يا بو بندر”

عبر العديد من المواطنين عن خالص تمنياتهم بالصحة والعافية لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بعد مغادرته المستشفى اليوم ولله الحمد.

أمنيات الشفاء

وتسابق المواطنون عبر موقع تويتر في تقديم التهنئة والدعاء لأمير مكة حيث قال جاسر الصقري: “الحمد لله على سلامته ربي يحفظه”، فيما علق عبدالله بن دغران الأحمري بالقول: “الحمد لله على سلامتكم يا بو بندر لا بأس عليكم طهور إن شاء الله.”

وقال بندر العوفي: “الحمد لله على سلامة أميرنا الغالي الله يحفظه من كل سوء ويديم عليه موفور الصحة والعافية يا رب”، فيما قال سعيد الغامدي: “ما ترى باس.. سيدي.. الله يطول بعمرك ويمتعك بالصحة والعافية”.

وعلق الإعلامي محمد الشرقي بالقول: “حفظ الله سموه الكريم ومتعه بموفور الصحة والعافية ولا أرانا فيه مكروهًا”، أما محمد الدلبحي فكتب يقول: “الحمد لله على السلامة الله يحفظه من كل شر وطهور إن شاء الله “، بدوره قال منصور العضيداني: “حفظ الله سموه الكريم وألبسه ثياب الصحة والعافية وأطال في عمره”.

أما محمد ابراهيم فقال: “الحمد لله على سلامتك يا بو بندر وقدامك العافية يا أميرنا الغالي”.

الفيصل يغادر المستشفى