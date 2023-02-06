Icon

ارتفاع ضحايا الزلزال لـ 1651 قتيلًا و11119 مُصابًا Icon أمن الطرق يحل أزمة معتمر فقد متعلقاته بشاحنة خلال دقيقتين Icon أكثر من 30 خدمة إلكترونية لخدمة المستثمرين في منصة صناعي Icon أردوغان يعلن حدادًا وطنيًا لمدة أسبوع على ضحايا الزلزال Icon ولي العهد يعزي أردوغان في ضحايا الزلزال Icon النصر يفقد تاليسكا وبيتي وألفارو 14 يومًا Icon أولمبياد وطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي لتأهيل الطلاب للمنافسات العالمية Icon مدرب فلامنجو: متحمسون لمواجهة الهلال ونسعى للتأهل Icon رحلات عالمية لزوار بوليفارد وورلد بـ 60 قاربًا Icon وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط ذهول من سرعة الاستجابة

أمن الطرق يحل أزمة معتمر فقد متعلقاته بشاحنة خلال دقيقتين

2023-02-06 الساعة 9:20
أمن الطرق يحل أزمة معتمر فقد متعلقاته بشاحنة خلال دقيقتين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سرد المواطن المصري محمد شعبان موقفًا حدث معه عقب أداء العمرة الفترة الماضية، بعدما تركته الحافلة ونسي بداخلها جميع متعلقاته ليجدها بكل يسر بعد اتصاله بقوات أمن الطرق.

وقال شعبان عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: إنه وبعد إتمامه العمرة وخلال عودته وفي فترة الراحة، تركته حافلة الأتوبيس التي كان يرتادها ومعها جميع أوراقه الثبوتية من باسبور وأموال وأجهزته اللوحية.

قد يهمّك أيضاً
Img

تعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية والتطبيق بعد 30 يومًا

Img

بوتين يطلق صاروخ زيركون النووي الأسرع من الصوت 

وفي حالة من التوهان لم يدرك المواطن المصري محمد شعبان طرق التعامل مع الأمر، بعدما حاول الاتصال بمشرف الأتوبيس والشركة ولكن دون رد، ليقترح عليه سواق تريلا يمني بالركوب معه واللحاق بالأتوبيس.

استجابة أمن الطرق

وخلال لحاقهما بالأتوبيس المتجه إلى الرياض، اقترح عليه السواق اليمني الاتصال بأمن الطرق لإبلاغهم بالواقعة، ليسألوه بعدها عن معلومات تخص الأتوبيس وبعد دقيقتين جاءه الرد من أمن الطرق: “أستاذ محمد إحنا وقفنا الأتوبيس في نقطة التفتيش قبل مدخل الرياض ومستنيك بالسلامة!!”.

وأشار شعبان إلى أنه بعد وصوله لمدخل الرياض وجد الحافلة وأحد ضباط أمن الطرق بانتظاره، عارضًا عليه إجراء شكوى على السواق والحافلة للضرر الذي لحق به، لكنه رفض عمل شكوى وسط ذهول من طريقة التعامل ليقارنها بما قد يحدث معه في مصر في حال وقوع نفس الأمر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة