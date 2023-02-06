ارتفاع ضحايا الزلزال لـ 1651 قتيلًا و11119 مُصابًا أمن الطرق يحل أزمة معتمر فقد متعلقاته بشاحنة خلال دقيقتين أكثر من 30 خدمة إلكترونية لخدمة المستثمرين في منصة صناعي أردوغان يعلن حدادًا وطنيًا لمدة أسبوع على ضحايا الزلزال ولي العهد يعزي أردوغان في ضحايا الزلزال النصر يفقد تاليسكا وبيتي وألفارو 14 يومًا أولمبياد وطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي لتأهيل الطلاب للمنافسات العالمية مدرب فلامنجو: متحمسون لمواجهة الهلال ونسعى للتأهل رحلات عالمية لزوار بوليفارد وورلد بـ 60 قاربًا وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا
سرد المواطن المصري محمد شعبان موقفًا حدث معه عقب أداء العمرة الفترة الماضية، بعدما تركته الحافلة ونسي بداخلها جميع متعلقاته ليجدها بكل يسر بعد اتصاله بقوات أمن الطرق.
وقال شعبان عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: إنه وبعد إتمامه العمرة وخلال عودته وفي فترة الراحة، تركته حافلة الأتوبيس التي كان يرتادها ومعها جميع أوراقه الثبوتية من باسبور وأموال وأجهزته اللوحية.
وفي حالة من التوهان لم يدرك المواطن المصري محمد شعبان طرق التعامل مع الأمر، بعدما حاول الاتصال بمشرف الأتوبيس والشركة ولكن دون رد، ليقترح عليه سواق تريلا يمني بالركوب معه واللحاق بالأتوبيس.
وخلال لحاقهما بالأتوبيس المتجه إلى الرياض، اقترح عليه السواق اليمني الاتصال بأمن الطرق لإبلاغهم بالواقعة، ليسألوه بعدها عن معلومات تخص الأتوبيس وبعد دقيقتين جاءه الرد من أمن الطرق: “أستاذ محمد إحنا وقفنا الأتوبيس في نقطة التفتيش قبل مدخل الرياض ومستنيك بالسلامة!!”.
وأشار شعبان إلى أنه بعد وصوله لمدخل الرياض وجد الحافلة وأحد ضباط أمن الطرق بانتظاره، عارضًا عليه إجراء شكوى على السواق والحافلة للضرر الذي لحق به، لكنه رفض عمل شكوى وسط ذهول من طريقة التعامل ليقارنها بما قد يحدث معه في مصر في حال وقوع نفس الأمر.