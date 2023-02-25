أمن الطرق ينبه قائدي المركبات في الشرقية

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية، من أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها بموقع “تويتر” “تنبيه لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كل من (الأحساء-بقيق) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية”.

وعبرت عن تمنياتها بأخذ الحيطة أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الباحة، عسير وجازان تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل والحدود الشمالية.