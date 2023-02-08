أمير الباحة يتفاعل مع مطالب مواطنة عليها دَين: أبشري بالخير

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تفاعل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة مع مطالب امرأة عليها دين، واستجاب لمطلبها وقال لها أبشري بالخير، وذلك خلال زيارته التفقدية لعدد من محافظات المنطقة.
وأكد أمير الباحة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لا تألو جهداً في تقديم جميع الخدمات لضمان راحة ورفاهية المواطنين، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيق الرؤية والأهداف الضامنة لرفاهية المواطن في ظل ما يلقاه من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله -.
ونوه سموه خلال لقائه أمس بقاعة الاستقبالات في محافظة قلوة مشايخ وأهالي محافظة قلوة للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وذلك على هامش زيارة سموه التفقدية للمحافظة، بما تشهده المحافظة والمراكز التابعة لها من مشروعات تنموية تهدف إلى تحقيق راحة ورفاهية المواطنين.
بعد ذلك اطلع سمو أمير منطقة الباحة على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن بالمحافظة مستعرضاً سموه جميع المشاريع الحالية والمنفذة وتوجيه سموه بتسريع وتيرة العمل لاستفادة الأهالي منها بأسرع وقت.
كما التقى سموه خلال زيارته عدداً من الأيتام حيث قدم سموه لهم مفاتيح منازل الإسكان, ودشن عدداً من مشاريع جمعية أكناف لرعاية الأيتام التابعة لوزارة الموارد البشرية بإجمالي 30 وحدة سكنية بتكلفة 15 مليون ريال، فيما شهد سموه توقيع اتفاقية بين الشؤون الصحية بالباحة وجمعية “يشفين” بمحافظة قلوة والتي تضمنت 34 عملية لمعالجة المياه البيضاء, وتأمين 32 حزمة مستلزمات طبية, وكراسي كهربائية متحركة ، وسرير كهربائي لمرضى الشلل.
بعدها أطلق سموه القافلة الطبية الاستشارية النوعية التطوعية التي ستجوب المحافظة للتعريف بالخدمات الطبية المقدمة .
واستقبل أمير الباحة، بمقر محافظة المخواة، المسؤولين ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكرين بالمحافظة، ومشايخ القبائل وجموع المواطنين بالمحافظة، الذين قدِموا للسلام على سموِّه خلال زيارته التفقدية للمحافظة.