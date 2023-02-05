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أمير الباحة يستقبل المعزين في وفاة أخيه عبدالإله

2023-02-05 الساعة 3:31
أمير الباحة يستقبل المعزين في وفاة أخيه عبدالإله
المواطن - واس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير الباحة، بديوان الإمارة اليوم، أصحاب الفضيلة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية والمسؤولين من مدنيين وعسكريين, الذين قدّموا لسموه التعازي والمواساة في وفاة أخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله .
وأعرب سمو الأمير حسام بن سعود عن شكره للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته .

أمير الباحة

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