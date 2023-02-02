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إثر حريق شب بمنزلهم

أمير الجوف يعزي في وفاة أب و6 من أبنائه بحريق القريات

2023-02-02 الساعة 7:18
أمير الجوف يعزي في وفاة أب و6 من أبنائه بحريق القريات
المواطن - واس

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم الخميس، تعازيه ومواساته إلى أسرة الكريعات في وفاة ابنهم عافت بن عبدالله الكريعات الشراري وستة من أبنائه -رحمهم الله -، إثر الحريق الذي شبَّ بمنزلهم في محافظة القريات.

تعازي لأسرة الكريعات

وعبَّر سموه في اتصال هاتفي أجراه مع شقيق الفقيد هايل الكريعات الشراري، عن خالص تعازيه ومواساته له ولأسرة الكريعات كافة في مصابهم الجلل، داعيًا الله -عز وجل- أن يتغمَّد المتوفيِّن بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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وعبَّر شقيق الفقيد عن شكره لسمو أمير الجوف على تعازيه ومواساته لهم , سائلًا الله ألاّ يري سموَّه أي مكروه.

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