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أمسية فنية استلهمت روح المناسبة الوطنية الغالية

أمير الرياض يرعى حفل موسم الدرعية “بدايات” بمناسبة يوم التأسيس

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ صباحاً
أمير الرياض يرعى حفل موسم الدرعية “بدايات” بمناسبة يوم التأسيس
المواطن - واس

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس الثلاثاء، احتفالية موسم الدرعية في نسخته الثانية ” بدايات “، والمقامة بمناسبة يوم التأسيس، وذلك في الدرعية العاصمة الأولى للدولة السعودية.

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ولدى وصول سموه مقر الحفل كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

مناسبة وطنية غالية

وتضمن الحفل أمسية فنية استلهمت روح المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل مواطن ومواطنة، وأهميتها التاريخية والحضارية والثقافية، وتخلله عرض فني ثقافي، استحضر مظاهر الفخر والاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون، كما تضمنت الأمسية الفنية عزف سيمفونيات موسيقى الأوركسترا، إضافة إلى حفل عشاء تضمن أشهر المأكولات السعودية.

فعاليات وفنون بصرية

وشهد الحفل العديد من الفعاليات والفنون البصرية التي روت للجمهور قصة التأسيس، إلى جانب عدد من الأنشطة الترفيهية والعروض المرئية عن تاريخ الدولة السعودية عبر ثلاثة قرون.


وجاء الحفل معبراً عن مكانة الدرعية التاريخية المميزة في التاريخ السعودي، من خلال ليلة تراثية ثقافية، مزجت تاريخ المملكة العريق بحاضرها الزاهر ومستقبلها الواعد، وأعادت إحياء التراث الحضاري والثقافي.
حضر الاحتفال عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين.
   

 

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