أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن

كرم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن.

وفي وقت سابق، أعلن المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فهد بن حثلين، ختام النسخة السابعة للمهرجان بمستهدفات ومكتسبات غير مسبوقة، موجهًا الشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء المشرف العام لنادي الإبل.

وأكد فهد بن حثلين خلال كلمته في ختام المهرجان اليوم: أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقود مواكب التطوير وسباق الصدارة بين دول العالم مرتكزًا على استثمار المخزون التاريخي وأصالة الموروث العظيم للمملكة ليصبح للأصالة دور وميزة تنافسية في الصدارة والريادة.

مهرجان الإبل

وتابع: مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل هو خير تطبيق لأمر المولى عز وجل للنظر والتفكر في خلق وعظمة هذه النعم، مضيفًا: في خلال 45 يومًا هي مدة المهرجان يتنافس المشاركون وأصحاب الإبل على امتلاك أجمل ألوانها الستة في تسابق فريد يحظى بدعم منقطع النظير من طرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء والمشرف العام لنادي الابل الذي يقود مواكب التطوير وسباق الصدارة بين دول العالم مرتكزًا على استثمار المخزون التاريخي الهائل وأصالة الموروث العظيم للمملكة، ليصبح للأصالة دور وميزة تنافسية في الصدارة والريادة، ذلك بتضافر الجهود ودقة تحديد الاهداف ليصبح هذ الموروث العظيم أحد مكونات القوة الناعمة والتي تصدرها المملكة لكل دول العالم ونحن داخل قطاع الإبل نستهدف تحويل القطاع إلى منظومة اقتصادية متكاملة ينتفع بها أبناء هذا البلد الكريم.