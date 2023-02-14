أمير الشرقية يستقبل المشاركين في بطولة المصارعة المقامة في ماليزيا

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، الطالب خالد الشريف والطالب إبراهيم الشريف بمناسبة حصولهما على مراكز متقدمة في بطولة المصارعة التايلندية “المواي تاي” التي أقيمت في ماليزيا.
وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية المشاركين بهذه المناسبة وتحقيقهم مراكز مشرفة في البطولة المقامة في دولة ماليزيا ، وأكد سموه أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة “أيدها الله”، للمشاركين في المحافل الدولية من أبناء وبنات الوطن.
من جهته رفع المشاركون الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه، ورعايته لكل إنجاز يحققه أبناء المنطقة.