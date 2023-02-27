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متمنيًا له التوفيق في مهام عمله

أمير الشرقية يقلد مساعد مدير الشرطة رتبته الجديدة

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ مساءً
أمير الشرقية يقلد مساعد مدير الشرطة رتبته الجديدة
المواطن - فريق التحرير

قلد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، مساعد مدير المنطقة الشرقية للأمن الوقائي اللواء زياد عبدالوهاب الرقيطي ، رتبته الجديدة (لــواء).

وبارك أمير المنطقة للواء الرقيطي هذه الثقة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

ورفع اللواء الرقيطي الشكر لأمير المنطقة الشرقية على دعمه، سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق.

حضر اللقاء مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء محمد الوذيناني

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