ضبط مواطنين لعرضهما وترويجهما مواد مخدرة عبر مواقع التواصل بجدة أمير الشرقية يقلد مساعد مدير الشرطة رتبته الجديدة رئيس الوزراء اليمني: الحوثيون أفشلوا الهدنة الإنسانية المرور: عدم التزام الشاحنات بالسير في المسار الأيمن يعد مخالفة صندوق التنمية العقاري يعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول بمعظم المناطق و”المدني” يحذر زلزال جديد يضرب شرق تركيا ممارسات خاطئة تُنشط المخدرات بين الطلبة خلال الاختبارات استخراج 7 قطع مغناطيسية من أمعاء طفل بحفر الباطن أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم حبسه
قلد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، مساعد مدير المنطقة الشرقية للأمن الوقائي اللواء زياد عبدالوهاب الرقيطي ، رتبته الجديدة (لــواء).
وبارك أمير المنطقة للواء الرقيطي هذه الثقة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.
ورفع اللواء الرقيطي الشكر لأمير المنطقة الشرقية على دعمه، سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق.
حضر اللقاء مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء محمد الوذيناني