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خلال لقائه والسلام عليه

أمير القصيم يرفض قيام معلمه لمصافحته: والله ما تقوم

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
أمير القصيم يرفض قيام معلمه لمصافحته: والله ما تقوم
المواطن - فريق التحرير

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في لفتة إنسانية، ظهر أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وهو يرفض وقوف أحد معلميه للسلام عليه تقديرًا له.

لفتة إنسانية

ووثق مقطع فيديو متداول، رفض أمير القصيم، وقوف معلمه للسلام عليه خلال لقاء به، حيث قال له: “والله ما تقوم، هذا الرجل درس لي بالجامعة وعلمنا القانون وعلمنا العلم الصحيح، وله فضل كبير علي”.

وأضاف أمير القصيم، أن المعلم أحد طلاب الشيخ عبدالرحمن بن السعدي، معربًا عن سعادته بلقائه ورؤيته.

تراث الشيخ عبدالرحمن بن السعدي

وفي وقت سابق، دشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير القصيم، إصدار المجموع الكامل للتراث العلمي لفضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي، والذي نفذته مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية بمحافظة عنيزة، بدعم من الهيئة العامة للأوقاف، في مشروع علمي ضخم لتجديد نشر تراثه الذي يضم 100 كتاب ورسالة في 30 مجلدًا.

ووصف أمير القصيم هذا الإصدار بالمشروع الإسلامي الضخم لإبراز تراث الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي، الذي كان له عطاء زاخر في الجوانب العلمية الشرعية، تمثلت في كتب ورسائل ومخطوطات في مختلف الجوانب الشرعية.

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