أمير القصيم يُكرم مواطنتين تبرعتا بجزء من كبديهما لمريض

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كرم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك”، المواطنتين جواهر الحقيل ومنيرة المزعل، لتبرعهما بجزء من كبديهما لأحد المرضى.
ونشرت منطقة إمارة القصيم عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” صورًا خلال استقبال أمير القصيم المتبرعتين في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، بحضور وكيل الإمارة، الدكتور عبدالرحمن الوزان، والرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي، الدكتور سلطان الشايع، ومدير عام الشؤون الصحية في القصيم بالإنابة، صالح الحجيلان، ومدير جمعية “كبدك”، عبدالعزيز الحميد.
وأشاد الدكتور فيصل بالدور الإنساني والنبيل الذي جسدته المواطنتان باستشعارهما المسؤولية تجاه إنقاذ مرضى بالكبد، من خلال تبرعهما بجزء من كبدهما، مُشيدًا بما فعلتاه والذي يعكس قمة النبل الذي يبذله ويقدمه أبناء هذه البلاد المباركة المخلصون تجاه المرضى المحتاجين، موجهًا بتسمية المتبرعتين كسفيرات للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد في القصيم، تقديرًا على هذا العمل الإنساني النبيل.
وأضاف أمير القصيم أن هذا العمل الإنساني النبيل يجسد روح الوطنية وحب الخير، مشيرًا إلى أنه يمثل مدعاة للفخر والسعادة لمبادرة أبناء وبنات هذا الوطن من لمثل هذه الأعمال الخيرة والإنسانية التي هي محل التقدير والاعتزاز من الجميع.
ويأتي التكريم ضمن الجهود المجتمعية للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد نحو تشجيع المبادرات الخيرية والاجتماعية لدى أفراد المجتمع، وتكريس مبدأ التكافل والتكامل بين عناصر المجتمع الواحد، والحث على التبرع.