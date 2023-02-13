Icon

وزير الإسكان يرد على سؤال “المواطن” بشأن استفادة الأسر الضمانية من القروض العقارية Icon الحضور الجماهيري بدوري روشن يتجاوز المليون مشجع Icon الحقيل: أكثر من مليون و400 ألف مستفيد من الدعم السكني Icon رقم مميز لمصطفى فتحي مع بيراميدز Icon رئيس البرلمان التركي: السعوديون أثبتوا أنهم نِعم الأخ والصديق Icon لحظة إنقاذ الفريق السعودي لفتاة مصابة في زلزال تركيا Icon الاتحاد في اختبار صعب ضد الاتفاق Icon لقطات مذهلة لدخول كويكب المجال الجوي للأرض Icon المملكة حققت إنجازات نوعية في عام 2022 رغم صعوبته Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10519 نقطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وجه بتسميتهما سفيرات لجمعية كبدك

أمير القصيم يُكرم مواطنتين تبرعتا بجزء من كبديهما لمريض

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٦ مساءً
أمير القصيم يُكرم مواطنتين تبرعتا بجزء من كبديهما لمريض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كرم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك”، المواطنتين جواهر الحقيل ومنيرة المزعل، لتبرعهما بجزء من كبديهما لأحد المرضى.

ونشرت منطقة إمارة القصيم عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” صورًا خلال استقبال أمير القصيم المتبرعتين في مكتبه بالإمارة، اليوم الاثنين، بحضور وكيل الإمارة، الدكتور عبدالرحمن الوزان، والرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي، الدكتور سلطان الشايع، ومدير عام الشؤون الصحية في القصيم بالإنابة، صالح الحجيلان، ومدير جمعية “كبدك”، عبدالعزيز الحميد.

قد يهمّك أيضاً
Img

مايكروسوفت توسع مراكز البيانات السحابية بالمملكة

Img

الصحة العالمية تشيد باستجابة السعودية السريعة لزلزال سوريا وتركيا

تسمية المتبرعين

وأشاد الدكتور فيصل بالدور الإنساني والنبيل الذي جسدته المواطنتان باستشعارهما المسؤولية تجاه إنقاذ مرضى بالكبد، من خلال تبرعهما بجزء من كبدهما، مُشيدًا بما فعلتاه والذي يعكس قمة النبل الذي يبذله ويقدمه أبناء هذه البلاد المباركة المخلصون تجاه المرضى المحتاجين، موجهًا بتسمية المتبرعتين كسفيرات للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد في القصيم، تقديرًا على هذا العمل الإنساني النبيل.

عمل إنساني

وأضاف أمير القصيم أن هذا العمل الإنساني النبيل يجسد روح الوطنية وحب الخير، مشيرًا إلى أنه يمثل مدعاة للفخر والسعادة لمبادرة أبناء وبنات هذا الوطن من لمثل هذه الأعمال الخيرة والإنسانية التي هي محل التقدير والاعتزاز من الجميع.

ويأتي التكريم ضمن الجهود المجتمعية للجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد نحو تشجيع المبادرات الخيرية والاجتماعية لدى أفراد المجتمع، وتكريس مبدأ التكافل والتكامل بين عناصر المجتمع الواحد، والحث على التبرع.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards
الرياضة

أشرف حكيمي: سعيد بتكريمي في Joy Awards

الرياضة
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...
السعودية اليوم

رصد 10 مخالفات على المنشآت الصحية في...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة عبداللطيف جميل

وظائف
حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...
العالم

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 30...

العالم
كلب يعض فنانة مصرية بالشارع
مشاهير

كلب يعض فنانة مصرية بالشارع

مشاهير
حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...
السعودية اليوم

حساب المواطن يوضح خطوات التقديم على الاعتراض...

السعودية اليوم
ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...
السعودية اليوم

ماذا تعرف عن أيمن السياري محافظ البنك...

السعودية اليوم