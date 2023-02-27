أمير تبوك يواسي أسرة البراهيم في وفاة فقيدهم

واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، أسرة البراهيم في وفاة فقيدها عبدالعزيز بن سعد البراهيم– رحمه الله.

وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته لكافة أسرة البراهيم، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

شكر وتقدير

ومن جهته، أعرب ابن الفقيد عبدالله بن عبدالعزيز البراهيم باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.