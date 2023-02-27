وظائف شاغرة في شركة الأنظمة الميكانيكية وافد يكشف عن دخله الشهري في توصيل الطلبات بالسعودية أمير تبوك يواسي أسرة البراهيم في وفاة فقيدهم وظائف شاغرة بمجموعة ديافيرم في 6 مدن لصوص يسرقون أرشيف الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان صفع زوجته خلال بث مباشر فعاقبته المحكمة بالسجن لعام كامل معلمة تحفز طلابها بتزيين مركبتها بعبارات وحلوى بطريقة مبتكرة هلا التويجري: السعودية تؤكد احترام التنوع الثقافي والمساواة بين الشعوب تأجيل إطلاق صاروخ سبايس إكس إلى محطة الفضاء الدولية وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية
واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، أسرة البراهيم في وفاة فقيدها عبدالعزيز بن سعد البراهيم– رحمه الله.
وأعرب أمير تبوك عن خالص تعازيه ومواساته لكافة أسرة البراهيم، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
ومن جهته، أعرب ابن الفقيد عبدالله بن عبدالعزيز البراهيم باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.