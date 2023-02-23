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خلال فعالية الليوان احتفاءً بيوم التأسيس

أمير جازان يمازح أطفالاً: الصورة معي بـ 5 ريال

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٢ مساءً
أمير جازان يمازح أطفالاً: الصورة معي بـ 5 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شوهد أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وهو يداعب الأطفال ويمازحهم، في فعالية الليوان التي نظمتها وزارة الثقافة احتفاءً بيوم التأسيس الذي حل أمس الأربعاء.

ووثق مقطع فيديو متداول، أمير جازان وهو يداعب مجموعة من الأطفال المشاركين في الفعالية ويقول لهم: “الصورة بـ 5 ريال معي وتُسلم للجمعيات الخيرية”.

فعالية الليوان

وكان أمير منطقة جازان محمد بن ناصر قد زار أمس فعالية الليوان، التي تنظمها وزارة الثقافة ضمن فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس.

وتجول الأمير محمد بن ناصر، بين زوار فعاليات “الليوان”، بساحة قرية جازان التراثية في كورنيش مدينة جيزان الجنوبي.

واطلع على الفعاليات المقامة والمعارض التفاعلية، وعروض الأزياء التراثية والفلكلور الشعبي، والأركان المختلفة، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا الوطن الغالي، مثنياً سموه على ما تقدمه وزارة الثقافة من فعاليات مميزة وراقية تتناسب مع هذه المناسبة التاريخية ذكرى يوم التأسيس، ومن محتوى ثقافي متنوع يشمل أهم الجوانب التاريخية ويسهم في تعريف الزوار بأهمية تاريخ بلادهم.

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