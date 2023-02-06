أمير حائل لكفيفة طلبت مساعدته لدراسة الماجستير: على الخشم وتأمري

لبّى أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، طلب إحدى الطالبات الكفيفات بشأن دراستها الماجستير هي وزميلتها في جامعة الملك سعود أو جامعة الملك عبدالعزيز، بعد تخرجهما من جامعة حائل.

وطلبت الطالبة الكفيفة علياء خميس الشمري، خلال مقطع فيديو رائج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأن يتشفّع لها ولزميلتها عهد لدراسة الماجستير في جامعة الملك سعود أو جامعة الملك عبدالعزيز، بعد تخرجهما من جامعة حائل.

وقالت علياء: إنهما متفوقتان ويعتبران أول أخصائيتين اجتماعيتين كفيفتين تتخرجان من الجامعة.

وأجاب الأمير بـ على الخشم وتامري أمري، مضيفًا: نريدكما عنوانًا مميزًا في سماء حائل.

وأكد أن التميز ليس في البصر بقدر ما هو في البصيرة.