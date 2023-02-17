أمير سعيود متخصص مراوغة

واصل النجم الجزائري أمير سعيود تألقه اللافت مع الطائي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

أمير سعيود الأكثر مراوغة

ويُعد أمير سعيود من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، ويتصدر قائمة الأكثر تحقيقًا للمراوغات الناجحة في دوري روشن السعودي هذا الموسم خلال 5 مباريات، كما نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع أكثر من 30 فرصة.

وقام أمير سعيود بـ7 مراوغات ناجحة ضد الاتفاق، مراوغتان أمام ضمك، 5 مراوغات في مباراة الخليج، بجانب 6 مراوغات في مواجهتي النصر والعدالة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

تعادل العدالة ضد الطائي

ولعب العدالة ضد الطائي بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الطائي إلى 22 نقطة، في المركز الثامن.