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يتألق مع الطائي بالدوري

أمير سعيود متخصص مراوغة

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
أمير سعيود متخصص مراوغة
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم الجزائري أمير سعيود تألقه اللافت مع الطائي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

أمير سعيود الأكثر مراوغة

ويُعد أمير سعيود من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي، ويتصدر قائمة الأكثر تحقيقًا للمراوغات الناجحة في دوري روشن السعودي هذا الموسم خلال 5 مباريات، كما نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع أكثر من 30 فرصة.

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أمير سعيود
سعيود – المصدر spl

وقام أمير سعيود بـ7 مراوغات ناجحة ضد الاتفاق، مراوغتان أمام ضمك، 5 مراوغات في مباراة الخليج، بجانب 6 مراوغات في مواجهتي النصر والعدالة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

أمير سعيود
سعيود – المصدر spl

تعادل العدالة ضد الطائي

ولعب العدالة ضد الطائي بالأمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الطائي إلى 22 نقطة، في المركز الثامن.

العدالة ضد الطائي
جانب من المباراة – المصدر spl

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