أمير عسير يوجه بتسريع إجراءات مشروع سكني متعثر منذ 18 عامًا

وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بتسريع إجراءات مخطط الإسكان بقرى بهوان في بلّحمر، وفق جدول زمني محدد، بعد تعثر تسليم أرض المشروع لمدة 18 عامًا.

مشروع السقيا

كما وجه أمير المنطقة بترسية مشروع السقيا حتى الانتهاء من إجراءات مشروع محطة توزيع المياه لقرى وسهول بلّحمر.

وأوضحت إمارة منطقة عسير عبر حسابها في “تويتر”، أن الأمير تركي بن طلال، قد التقى خلال زيارته أعيان وأهالي مركزي بلّحمر وبلّسمر، ضمن جولاته التفقدية لقرى منطقة عسير.