رئيس الدوما الروسي: أمريكا دمرت الاستقرار الدولي مدني الأحساء يُخمد حريقًا نشب في محل تجاري الدفاع المدني يحتفي بذكرى يوم التأسيس: إرث يُحكى ومجد تليد أمير قطر ونائبه يهنئان الملك سلمان بـ ذكرى يوم التأسيس الثقافة تنظّم مسيرة التأسيس بمشاركة 4800 مؤدٍّ لقطات بائسة لمدينة البندقية الشهيرة شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن. الدولة السعودية بين قصرين: سلوى والمصمك الصقور السعودية تزين سماء الجبيل احتفاءً بيوم التأسيس هزة أرضية يشعر بها سكان فلسطين ولبنان
هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
كما هنأ سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.