أمين الرياض: غرق حي بوابة الشرق تحت التحقيق حاليًّا

أكد أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أن واقعة “غرق حي بوابة الشرق” تحت التحقيق حاليًّا لدى الجهات الرقابية، مشيرًا إلى أن الأمانة أنقذت الموقف وساعدت المطور في تصريف المياه.

أمين منطقة الرياض: غرق "حي بوابة الشرق" بمياه السيول تحت التحقيق حاليًا لدى الجهات الرقابية، والأمانة انقذت الموقف وساعدت المطور في تصريف المياة@almodifer@almodifershow#أمين_الرياض_في_الصورة pic.twitter.com/OsdhmBIRLy — في الصورة (@almodifershow) February 27, 2023

ولفت ابن عياف خلال لقائه مع برنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية، إلى أن هذا الحادث لا يتكرر كثيرًا في الرياض، وأن التحقيق جارٍ بشكل كامل وسيعلن عنها قريبًا إن شاء الله.

وأوضح أمين الرياض، أن الأمانة تدخلت بشكل مباشر وسريع وساعدت السكان، رغم أن الحادث ضمن مشروع قطاع خاص.

أمين منطقة الرياض: نعرف النقاط الحرجة المتعلقة بالسيول، وأعدينا خطة واضحة لمدينة المستقبل بتكلفة 22 مليار @almodifer@almodifershow#أمين_الرياض_في_الصورة pic.twitter.com/7ckRi7yv0v — في الصورة (@almodifershow) February 27, 2023

البنية التحتية

وفيما يخص البنية التحتية في منطقة الرياض، أكد ابن عياف أن المدنية تحوي بنية تحتية رائعة، وأن الملك سلمان بن عبدالعزيز كان حريضًا جدًّا على المدينة خلال السنوات الماضية، واليوم نعيش في مدينة مليونية عالمية تنافس في كل المحاور.

وأردف: بنية السيول في المدينة مطمئنة، طبعًا ما في شيء مثالي ما في شيء كامل، وهناك نقاط حرجة في المدينة نعلمها ويوجد أدلة وإجراءات واضحة للتعامل معها، وهي متغيرة كل عام مع النمو، مضيفًا: أعددنا خطة واضحة لمدينة المستقبل بتكلفة 22 مليارًا.