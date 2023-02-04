أمين جمعية متعافي السرطان يروي قصة إصابته بالمرض: أصعب شيء نظرة المجتمع

روى الأمين العام لجمعية متعافي السرطان د. بندر الدحيم قصة إصابته بالمرض الخطير وصولًا إلى التعافي بعد إجراء العملية الجراحية وتلقي العلاج.

وقال لـ”الإخبارية”، عند إصابتي بالسرطان أخبرني الطبيب بأنني سأموت، موضحًا أن نظرة المجتمع للمصاب بشفقة هي أصعب شيء يواجه محارب المرض.

فيديو | الأمين العام لجمعية متعافي السرطان د. بندر الدحيم: عند إصابتي بالسرطان أخبرني الطبيب بأنني سأموت.. ونظرة المجتمع للمصاب بشفقة هي أصعب شيء يواجه محارب المرض#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/YX2IO34Pjk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 4, 2023

أصعب شيء نظرة المجتمع

وأضاف: “بعد إجراء التحاليل، دخلت أول صيدلية وقلت ما هو المكتوب في التقرير قال الصيدلي إنه السرطان، وحينها شعرت بالصدمة ولم أتمالك نفسي”.

وتابع عدت للدكتور في المستشفى وقال لي: “أنت فيك سرطان وستموت، ومستعجلين نسوي العملية وكان ذلك عام 1429هـ”.

وقال الدحيم: “كانت العمليات مجدولة السبت والاثنين والأربعاء، وقلت ما أقدر أسوي العلمية الآن، أريد أن أذهب أشوف عيالي”.

السرطان مرض قابل للعلاج

وواصل الدحيم قائلًا: “وبعد أن طلعت البيت قابلني ولدي الصغير واحتضنته وبكيت شوي، وعدت للمستشفى وسلمت أمري لله سبحانه وتعالى، وأجريت العملية، وبعدها بدأت الخطة العلاجية”.

وأكد الدحيم أن أصعب ما يمر به مريض السرطان هي نظرة المجتمع، بأنك ميت لا محالة، وهذه النقطة غير صحيحة، ومرض السرطان كلما تم اكتشافه مبكرًا كانت فرص الشفاء عالية جدًا”.