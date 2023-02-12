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من المخطط أن يتم استبداله في أكتوبر المقبل

أمين عام حلف الناتو يعتزم التنحي عن منصبه

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
أمين عام حلف الناتو يعتزم التنحي عن منصبه
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اعتزامه التنحي، وذلك بعد أن خدم في منصبه لفترة طويلة بدأت من 1 أكتوبر 2014، وقاد خلال تلك الفترة التحالف عبر أزمات دولية مختلفة.

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موعد استبدال الأمين العام لـ الناتو

وقالت المتحدثة باسم منظمة حلف شمال الأطلسي، أوانا لونجيسكو: لا يعتزم ينس ستولتنبرغ التجديد لفترة ولاية رابعة، وعلى ذلك فمن المخطط أن يتم استبداله في أكتوبر المقبل.

وتابعت: تم تمديد تفويض الأمين العام ينس ستولتنبرغ ثلاث مرات وشغل ما يقرب من تسع سنوات، مضيفة أن ولاية الأمين العام تنتهي في أكتوبر من هذا العام وليس لديه أي نية السعي لتمديد آخر لولايته.

الأمين العام لحلف الناتو يعتزم التنحي عن منصبه

أبرز الأحداث في عهد ستولتنبرغ

وكان رئيس الوزراء النرويجي السابق، البالغ 63 عامًا، قد منصبه في مقر الناتو في بروكسل في 1 أكتوبر 2014، وكان من أبرز ما حدث في عهده مغادرة قوات الناتو والقوات الأمريكية من أفغانستان في أغسطس 2021.

بالإضافة إلى ذلك، تعامل ستولتنبرغ مع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 وهو الصراع المستمر الأطول في الأراضي الأوروبية منذ الأربعينيات.

كما عمل أيضًا كحلقة وصل بين الحلفاء الأوروبيين وواشنطن خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يُعد من أشد منتقدي حلف شمال الأطلسي.

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