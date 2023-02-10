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أمين عسير بعد تعرضه لهجوم قرد : اختار الشخص الخطأ

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
أمين عسير بعد تعرضه لهجوم قرد : اختار الشخص الخطأ
المواطن - فريق التحرير

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كشف أمين منطقة عسير عبدالله الجالي عن تعرضه لهجوم من أحد القرود، مؤكدًا أن جهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للحد من انتشاره القرود تتواصل بشكل دائم.

ونشر الجالي تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، مرفقًا به فيديو يظهر مجموعة من القرود وعلق عليه بالقول: ” هذا القرد هجم عليّ وأنا أرمي كيس في برميل زبالة ما يدري أنه اختار يهاجم الشخص الغلط” وتابع: “للمعلومية شغالين على قدم وساق مع زملائنا في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للحد من انتشارها”.

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40 ألف قرد

وفي وقت سابق، كشف رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، د. محمد قربان، عدد قرود البابون التي تهدد الأرواح والممتلكات في المملكة، مشيرًا إلى أن عددها يفوق الـ 40 ألف قرد وتتجمع في 500 بؤرة.

ولفت قربان، خلال لقاء له مع برنامج الراصد على فضائية الإخبارية، إلى أن الباحة هي البؤرة الأكبر في تواجد عدد القرود.

وتابع: هناك منطقة واحدة يوجد بها 1100 قرد، مضيفًا أنهم سيبعدون القرود عن المناطق السكنية وسيعملون على إنقاصها وملاحظة الفرق في تواجدها مع نهاية 2023.

وأشار رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى اعتماد المركز إحداثيات كاملة لأماكن تواجد القرود بأعدادها وأسباب وجودها.

تقييم الأضرار

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد أكد أن برنامج تقييم أضرار تزايد قرود البابون وإيجاد الحلول التي ينفذها المركز يسير وفق خطة تشاركية مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح المركز أنه قطع شوطًا كبيرًا في الرصد والتقييم وتحديد البؤر وحصر أسباب المشكلة ووضع خط أساس لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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