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مؤكدًا امتلاك الريال لأفضل اللاعبين

أنشيلوتي: هدفنا حصد اللقب والهلال استحق التأهل للنهائي

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٢ مساءً
أنشيلوتي: هدفنا حصد اللقب والهلال استحق التأهل للنهائي
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي على قوة مواجهة الهلال غدًا، متمنيًا الظهور بشكل مميز والتتويج بكأس العالم للأندية.

أنشيلوتي يتمنى التتويج باللقب

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة ريال مدريد ضد الهلال: “المجيء إلى المغرب في مونديال الأندية كان أمراً صعباً، لذلك سنلعب المباراة بقوة وحماس لنظفر بالكأس”.

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وتابع أنشيلوتي: “الهلال فريق جيد، ولديه لاعبون مخضرمون سبق وأن لعبوا في أوروبا، نحن نحترمهم، ومتأكد أننا سنستمتع بلعب المباراة معهم، والمباراة النهائية هامة للغاية، ونحن هنا لحصد اللقب”.

وأضاف: “غداً فرصة لنا للفوز بأول ألقابنا هذا الموسم، ولن نفرط به، ولدي أفضل اللاعبين في صفوف فريقي، لذلك سأختار المناسب منهم لخوض مواجهة الغد، وأؤكد أن اللقب مهماً بالنسبة لنا، نحن واثقون من إمكاناتنا وقدراتنا”.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

وواصل أنشيلوتي تصريحاته في المؤتمر الصحافي قائلًا: “كرة القدم تتغير، وحقيقة أن الهلال يتواجد في نهائي كأس العالم للأندية يثبت ذلك، لكنهم بلا شك يستحقون التواجد في المباراة النهائية”.

وأردف: “شاهدنا جميعاً الفوز الذي حققه المنتخب السعودي على الأرجنتين في كأس العالم، لذلك تواجد الهلال في نهائي المونديال هو تأكيد جديد على التغير الذي طرأ على خارطة كرة القدم في العالم”.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

جاهزية بنزيما وميليتاو

وبشأن مشاركة كريم بنزيما، قال أنشيلوتي: “ينزيما وميليتاو وصلا للمغرب أمس، وبعد تدريب اليوم سأقرر إذا ما كانوا سيلعبون بشكل أساسي في المباراة أم لا”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “بسبب إصابة بنزيما الماضية لم يتمكن من المساهمة معنا بشكل قوي، لكنه عاد الآن وأعتقد أنه سيقدم الإضافة المعتادة منه”.

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: “الفائز غداً سيكون بطلاً للعالم، وهذا أمر رائع لأنه لا يحدث كل يوم، والرباط مدينة جميلة، ومرافق التدريب في المغرب رائعة، ونأمل أن نفوز باللقب على الأراضي المغربية”.

بنزيما وميليتاو
بنزيما وميليتاو – المصدر @realmadrid

تعليق تشاوميني

وفي السياق ذاته، تحدث نجم ريال مدريد، تشاوميني عن المواجهة قائلًا: “أن أكون بطلاً للعالم هو حلم، وسنبذل قصارى جهدنا غداً في النهائي، وريال مدريد أفضل فريق في العالم، لذلك المتطلبات علينا كلاعبين كبيرة لبذل الكثير من الجهد”.

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