Icon

أنشيلوتي يرفض التعليق على أزمة نادي برشلونة Icon البنك المركزي السعودي يُرخص لشركة ماني Icon فيصل بن بندر عن مشروع المربع: خصائص نوعية وتطوير لمستقبل العاصمة Icon متابعة أول حالة مصابة في غازي عنتاب من الرياض بالعيادة الافتراضية Icon إنستغرام تتخلص من التسوق المباشر Icon مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4 مليارات ريال Icon أكثر من 10 آلاف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول في يناير Icon رقم استثنائي لـ الطائي في دوري روشن Icon وفد مجلس الشورى للمرابطين بالحد الجنوبي: جهودكم أسمى وأعظم شرف Icon اللائحة تنصف تاليسكا في أزمة الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد اتهامه في قضية فساد

أنشيلوتي يرفض التعليق على أزمة نادي برشلونة

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
أنشيلوتي يرفض التعليق على أزمة نادي برشلونة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفض المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي الحديث عن الأزمة المثارة بشأن اتهام منافسه نادي برشلونة في قضية فساد.

أنشيلوتي يرفض التعليق

وعلق أنشيلوتي خلال تصريحاته لصحيفة “ماركا”، قائلًا: “أعتذر منكم، لكني لن أجيب على هذا السؤال الخاص بنادي برشلونة”، وبرر المدير الفني الإيطالي موقفه: “هذا الموضوع شائك ومعقد للغاية”.

قد يهمّك أيضاً
Img

4 مباريات غدًا في دوري روشن

Img

سيدة أردنية تحتال على 3 شركات تأمين بخدعة الجنازة

أنشيلوتي
أنشيلوتي – المصدر @fifaworldcup_ar

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن المدعي العام في إسبانيا، فتح تحقيقًا بشأن تلقي نائب رئيس لجنة الحكام السابق، إنريكيز نيجريرا، رشوة مالية بقيمة 1.4 مليون يورو خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

ومن جانبه، رحب الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي، بالتعاون مع جهات التحقيق في تقديم المعلومات أثناء مناقشة هذه القضية.

نادي برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

نادي برشلونة هذا الموسم

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة جدول الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم برصيد 56 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 48 نقطة، وذلك بعد مرور 21 جولة.

نادي برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض قريب في أسعار القهوة والهيل

السعودية اليوم
7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...
السعودية اليوم

7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب...

السعودية اليوم
التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...
السعودية اليوم

التعليم تسمح للمدارس الأهلية والعالمية تقديم بداية...

السعودية اليوم
مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...
تقارير

مديرة صندوق النقد : الاقتصاد العالمي يمكن...

تقارير
إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن
آخر الاخبار

إنجاز استثنائي لـ الاتحاد بدوري روشن

آخر الاخبار
الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...
السعودية اليوم

الخطوط السعودية للشحن تعلن توفر وظائف للعمل...

السعودية اليوم
اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...
السعودية اليوم

اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...
العالم

تعليق الدراسة في سوريا وتركيا حتى 13...

العالم