أنشيلوتي يرفض التعليق على أزمة نادي برشلونة

رفض المدير الفني لفريق ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي الحديث عن الأزمة المثارة بشأن اتهام منافسه نادي برشلونة في قضية فساد.

أنشيلوتي يرفض التعليق

وعلق أنشيلوتي خلال تصريحاته لصحيفة “ماركا”، قائلًا: “أعتذر منكم، لكني لن أجيب على هذا السؤال الخاص بنادي برشلونة”، وبرر المدير الفني الإيطالي موقفه: “هذا الموضوع شائك ومعقد للغاية”.

وكانت تقارير صحافية قد أكدت أن المدعي العام في إسبانيا، فتح تحقيقًا بشأن تلقي نائب رئيس لجنة الحكام السابق، إنريكيز نيجريرا، رشوة مالية بقيمة 1.4 مليون يورو خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

ومن جانبه، رحب الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان رسمي، بالتعاون مع جهات التحقيق في تقديم المعلومات أثناء مناقشة هذه القضية.

نادي برشلونة هذا الموسم

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة جدول الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم برصيد 56 نقطة، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 48 نقطة، وذلك بعد مرور 21 جولة.