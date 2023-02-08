أنشيلوتي يستبعد نجم الريال ضد الأهلي

قرر المدير الفني للمرينغي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي استبعاد النجم ماركو أسينسيو من قائمة الفريق لمباراة الريال ضد الأهلي المصري.

استبعاد ماركو أسينسيو

وأشارت صحيفة “ماركا”، إلى أن أنشيلوتي اتخذ قرارًا قبل ساعات من مباراة الريال ضد الأهلي؛ باستبعاد لاعبه ماركو أسينسيو، بعد تعرضه لإصابة في التدريبات، أمس الثلاثاء.

وأضافت: “أسينسيو خاض المران الأخير واضعًا ضمادة على المنطقة المصابة، بعدما عانى من انزعاجات عضلية، وتحدث أنشيلوتي مع الأطباء واللاعب، وقرر توخي الحذر؛ واستبعاده من مباراة اليوم، خوفًا عليه من تفاقم الإصابة”.

وكان ماركو أسينسيو مرشحًا بقوة لبدء مباراة الريال ضد الأهلي بشكل أساسي، بجانب الثنائي الهجومي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس.

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لخدمات العديد من نجوم للإصابات، حيث سافر إلى المغرب بدون 6 لاعبين، وهم؛ كريم بنزيما، إيدير ميليتاو، تيبو كورتوا، فيرلاند ميندي، إيدين هازارد ولوكاس فاسكيز.

مباراة الريال ضد الأهلي

ويلعب الريال ضد الأهلي المصري على استاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قد افتتح مشواره في كأس العالم للأندية 2022 بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثة أهداف دون رد، ثم تجاوز عقبة سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف.