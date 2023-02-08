Icon

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الوحدة Icon لا يمكن التنبؤ بالزلازل وتطبيق كود البناء يحمي المباني Icon شرط ليونيل ميسي للعودة إلى برشلونة Icon إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم فساد واحتيال Icon انطلاق الجولة الـ16 من دوري روشن غدًا Icon كولر يحلم بالفوز الأول أمام ريال مدريد Icon أنشيلوتي يستبعد نجم الريال ضد الأهلي Icon النصر يسعى للتعويض ضد الوحدة Icon الداخلية تستعرض تقنياتها في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن Icon وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في نصف نهائي مونديال الأندية

أنشيلوتي يستبعد نجم الريال ضد الأهلي

2023-02-08 الساعة 7:01
أنشيلوتي يستبعد نجم الريال ضد الأهلي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قرر المدير الفني للمرينغي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي استبعاد النجم ماركو أسينسيو من قائمة الفريق لمباراة الريال ضد الأهلي المصري.

استبعاد ماركو أسينسيو

وأشارت صحيفة “ماركا”، إلى أن أنشيلوتي اتخذ قرارًا قبل ساعات من مباراة الريال ضد الأهلي؛ باستبعاد لاعبه ماركو أسينسيو، بعد تعرضه لإصابة في التدريبات، أمس الثلاثاء.

قد يهمّك أيضاً
Img

ريال مدريد يتجاوز فالنسيا بثنائية

Img

مناطق وبؤر زلزالية وفوهات بركانية بالسعودية يسكنها أهالٍ

وأضافت: “أسينسيو خاض المران الأخير واضعًا ضمادة على المنطقة المصابة، بعدما عانى من انزعاجات عضلية، وتحدث أنشيلوتي مع الأطباء واللاعب، وقرر توخي الحذر؛ واستبعاده من مباراة اليوم، خوفًا عليه من تفاقم الإصابة”.

REAL MADRID - ماركو أسينسيو - مباريات ريال مدريد
أسينسيو

وكان ماركو أسينسيو مرشحًا بقوة لبدء مباراة الريال ضد الأهلي بشكل أساسي، بجانب الثنائي الهجومي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس.

ويفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لخدمات العديد من نجوم للإصابات، حيث سافر إلى المغرب بدون 6 لاعبين، وهم؛ كريم بنزيما، إيدير ميليتاو، تيبو كورتوا، فيرلاند ميندي، إيدين هازارد ولوكاس فاسكيز.

تيبو كورتوا
كورتوا – المصدر @marca

مباراة الريال ضد الأهلي

ويلعب الريال ضد الأهلي المصري على استاد الأمير مولاي عبدالله في الرباط، اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري قد افتتح مشواره في كأس العالم للأندية 2022 بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثة أهداف دون رد، ثم تجاوز عقبة سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف.

الريال ضد الأهلي
موعد المباراة – المصدر @realmadrid

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...
السعودية اليوم

ميناء جدة الإسلامي يستقبل 3 رافعات إضافية...

السعودية اليوم
نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...
غرائب

نجاة مصرية من الموت بعدما ابتلعت نصف...

غرائب
فشل أول مهمة فضائية بريطانية
تكنولوجيا

فشل أول مهمة فضائية بريطانية

تكنولوجيا
نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...
الرياضة

نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير...

الرياضة
لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران
العالم

لحظة اشتعال مصنع عسكري وسط إيران

العالم
الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...
السعودية اليوم

الأمطار ترسم لوحة جميلة لـ سد صلبوخ...

السعودية اليوم
مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...
السعودية اليوم

مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على...

السعودية اليوم
إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة
السعودية اليوم

إصابة شخص في انهيار جدار مبنى بجدة

السعودية اليوم