أنطونيو يُحفز لاعبي الاتفاق ويبدأ الاستعداد للرائد أسباب تغير لون مياه البحر المتوسط في الإسكندرية الزعاق: أغلب النجوم غير موجودة في الحقيقة تحديث جديد لسناب شات لحل مشكلة اختفاء المشاهدات من الستوري قائمة المنتخب السعودي للشباب بكأس آسيا 2023 جانتس يحمل نتنياهو المسؤولية عن إشعال الأوضاع بالقرى الفلسطينية احتراق البخور شديد السمية يشبه مواد التبغ والسجائر وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله أكثر من 23 مبادرة نسائية خلال رمضان في الحرمين الشريفين وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن في 6 مدن
بدأ المدير الفني الإسباني أنطونيو كازورلا مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء الاثنين، وذلك استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الرائد.
وكانت إدارة النادي قد أعلنت مؤخرًا عن فسح التعاقد مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي بين الطرفين، بسبب تراجع النتائج.
وبدأ أنطونيو كازورلا مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بكلمة تحفيزية، حيث أكد ثقته الكبيرة في اللاعبين، وقدرتهم على تجاوز الصعاب وتحسين الصورة، في مواجهات الدوري المتبقية.
وشدد أنطونيو على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التعاون ومضاعفة الجهود واللعب بروح عالية لانتزاع الانتصارات والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بعد الإحماء على تمارين لياقية وقائية وتقوية للعضلات، ثم فرض أنطونيو الجانب التكتيكي قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
وشارك الرباعي محمد الكويكبي وسعيد المولد وعبد الله خطيب وعبد الرحمن العبيد في التدريبات بعد تماثلهم للشفاء من نزلة البرد التي منعتهم من المشاركة في مباراة الباطن الماضية.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.