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في أول تدريب مع الفريق

أنطونيو يُحفز لاعبي الاتفاق ويبدأ الاستعداد للرائد

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
أنطونيو يُحفز لاعبي الاتفاق ويبدأ الاستعداد للرائد
المواطن - فريق التحرير

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بدأ المدير الفني الإسباني أنطونيو كازورلا مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء الاثنين، وذلك استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الرائد.

أنطونيو يبدأ مشواره مع الاتفاق

وكانت إدارة النادي قد أعلنت مؤخرًا عن فسح التعاقد مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي بين الطرفين، بسبب تراجع النتائج.

وبدأ أنطونيو كازورلا مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بكلمة تحفيزية، حيث أكد ثقته الكبيرة في اللاعبين، وقدرتهم على تجاوز الصعاب وتحسين الصورة، في مواجهات الدوري المتبقية.

وشدد أنطونيو على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التعاون ومضاعفة الجهود واللعب بروح عالية لانتزاع الانتصارات والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

الاتفاق
جانب من المران – المصدر @Ettifaq

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بعد الإحماء على تمارين لياقية وقائية وتقوية للعضلات، ثم فرض أنطونيو الجانب التكتيكي قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وشارك الرباعي محمد الكويكبي وسعيد المولد وعبد الله خطيب وعبد الرحمن العبيد في التدريبات بعد تماثلهم للشفاء من نزلة البرد التي منعتهم من المشاركة في مباراة الباطن الماضية.

الاتفاق
جانب من المران – المصدر @Ettifaq

مواجهة قوية ضد الرائد

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl
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