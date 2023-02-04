أنمار الحائلي: كتيبة نمور الاتحاد لا يُمكن إيقافها

أثنى أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد على أداء الفريق الكروي الأول، وذلك بعد الفوز على الطائي بهدف دون رد في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وغرد الحائلي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” قلتها مرارًا وتكرارًا وأعيدها مجددًا، كتيبة النمور لا يضاهيها أحد، وبفوزهم اليوم، أكدوا بأنهم متى ما كانوا في تركيزهم لن يوقفهم أحد، رهاني بهم دائمًا يكسب، وأنتم كذلك جماهيرنا الغالية، تجعلون كل أرض يلعب فيها الاتحاد كأنها أرضه، ألف مبروك هذا الانتصار”.

فوز ثمين لـ الاتحاد

وكان العميد، تقاسم صدارة دوري روشن، وذلك بعد فوز ثمين على نادي الطائي عصر اليوم بهدف دون رد في الجولة الـ15 من عمر المسابقة.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح البرازيلي إيجور كورونادو في إحراز هدف الفوز الثمين للعميد بالدقيقة الـ95.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد العميد 34 نقطة في الصدارة مع النصر والشباب، بينما تجمد رصيد الطائي عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وكانت مباريات الجولة الـ15 بدأت من أول أمس الخميس، بفوز أبها على الخليج بهدفين دون رد، وفوز الشباب على ضمك بهدفين لهدف، وفوز التعاون على الباطن بهدف دون رد.

وفي مباراتي أمس، تعادل النصر والفتح بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز فارس الدهناء على العدالة بثلاثية مقابل هدفين.

يذكر أن نادي الاتحاد كان جدد عقد مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة موسمين، أول أمس قبل مواجهة نادي الطائي.