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بعدما هز شباك يونايتد

أهداف ليفاندوفسكي تُكلف برشلونة!

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
أهداف ليفاندوفسكي تُكلف برشلونة!
المواطن - فريق التحرير

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تسبب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تكبد خزينة نادي برشلونة الإسباني بعض الأموال، بعدما هز شباك مانشستر يونايتد في المواجهة الماضية.

ليفاندوفسكي تُكلف برشلونة

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “أكمل روبرت ليفاندوفسكي 25 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الموسم، عقب زيارة شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي”.

نجم نادي برشلونة ليفاندوفسكي
المهاجم البولندي – المصدر @fcbarcelona_ara

وأضافت: “برشلونة مضطر لدفع 1.25 مليون يورو إلى بايرن ميونخ؛ لأن العقد المبرم بين الناديين ينص على دفع هذا المبلغ في كل موسم يحرز خلاله ليفاندوفسكي 25 هدفًا على الأقل مع الفريق الكتالوني”.

وكان المهاجم البولندي، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني في الصيف الماضي نظير 45 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 5 ملايين يورو.

نجم نادي برشلونة ليفاندوفسكي
المهاجم البولندي – المصدر @FCBarcelona

خسارة برشلونة ضد مانشستر يونايتد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قد تعادل إيجابيًا على ملعبه بنتيجة 2/2 ضد مانشستر يونايتد، فيما خسر إيابًا في “أولد ترافورد” بهدفين مقابل هدف، ليخطف الشياطين الحمر بطاقة التأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي.

برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona
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