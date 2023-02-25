أهداف ليفاندوفسكي تُكلف برشلونة!

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تسبب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تكبد خزينة نادي برشلونة الإسباني بعض الأموال، بعدما هز شباك مانشستر يونايتد في المواجهة الماضية.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “أكمل روبرت ليفاندوفسكي 25 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الموسم، عقب زيارة شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي”.
وأضافت: “برشلونة مضطر لدفع 1.25 مليون يورو إلى بايرن ميونخ؛ لأن العقد المبرم بين الناديين ينص على دفع هذا المبلغ في كل موسم يحرز خلاله ليفاندوفسكي 25 هدفًا على الأقل مع الفريق الكتالوني”.
وكان المهاجم البولندي، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني في الصيف الماضي نظير 45 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 5 ملايين يورو.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة قد تعادل إيجابيًا على ملعبه بنتيجة 2/2 ضد مانشستر يونايتد، فيما خسر إيابًا في “أولد ترافورد” بهدفين مقابل هدف، ليخطف الشياطين الحمر بطاقة التأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي.