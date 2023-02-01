أوبك+ تبقي على اتفاق خفض إنتاج النفط دون تغيير

أكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة “أوبك” وحلفاؤها، اليوم الأربعاء، التزام الدول الأعضاء بالإبقاء على اتفاق خفض الإنتاج الحالي دون تغيير حتى نهاية 2023.

واتفقت أوبك+ على خفض إنتاجها المستهدف بواقع مليوني برميل يوميًا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بدءًا من نوفمبر الماضي وحتى نهاية 2023 لدعم السوق.

إنتاج النفط

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، عُقد الاجتماع الـ47 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) عبر “الفيديو كونفرانس” اليوم الأربعاء.

وقالت أوبك في بيان، إن اللجنة استعرضت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2022 ولاحظت الالتزام الكلي لدول أوبك والأعضاء من خارجها لإعلان التعاون.

ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة (48) في 3 أبريل 2023.

توقعات انتعاش الطلب

وفي مقابلة مع “العربية”، قال العضو المنتدب لشركة منار للطاقة جعفر الطائي، إن اجتماع أوبك سيركز على توقعات انتعاش الطلب بعد عودة فتح الاقتصاد الصيني.

وذكر الطائي، أن بعض الأعضاء في أوبك تحديدًا العراق سيبدأ في عملية جديدة فيما يتعلق في النفقات الرأسمالية للحقول الجنوبية، مما سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج بشكل مؤقت.

وأوضح أن تطوير الحقول العراقية سيؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من الإنتاج الكامل للعراق، لترتفع القدرة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل.

وتابع الطائي: “هذه التطورات تأتي وسط تحضيرات أوبك لانتعاش الطلب في الربع الثاني من العام 2023″، متوقعًا ألا تتجه أوبك إلى زيادة الإنتاج في الوقت الحالي.