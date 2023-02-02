أوبو تنافس سامسونج بهاتف جديد بمواصفات قياسية

تستعد أوبو للكشف عن هاتفها الذكي الجديد الذي سيحصل على ميزات تجعله ينافس أفضل هواتف جالاكسي التي تطرحها سامسونج.

هاتف أوبو

وأشارت التسريبات إلى أن هاتف Oppo Find X6 Pro المنتظر سيحصل على هيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وسُيجهز بشاشة LTPO3 AMOLED بمقاس 6.82 بوصة، تصل دقة عرضها (3168/1440) بيكسل، وترددها 120 هيرتز، ويصل معدل سطوعها 510 شمعة/م تقريبًا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

وسيعمل هذا الهاتف مع شبكات 5G الحديثة، وسيتمتع بقدرات كبيرة على معالجة البيانات بفضل نظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسومات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 جيجابايت، وذواكر داخلية 256 و512 جيجابايت.

مواصفات الكاميرا

وتتمتع الكاميرا الأساسية لهذا الجهاز ستتمتع بقدرات تصوير ممتازة بفضل عدساتها التي ستأتي بدقة (50+50+50) ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية له فستكون بدقة 32 ميجابيكسل.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي سريع باستطاعة 100واط، ومع شاحن لاسلكي باستطاعة 50 واط.