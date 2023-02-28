Icon

تويتر يفصل الموظفة المتفانية صاحبة العلامة الزرقاء Icon أوكرانيا: بكين لن تعتزم إمداد موسكو بأسلحة Icon مواطن يُقدم القهوة لضيوفه بجانب سيارته المشتعلة Icon أمانة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon مهلة 30 يومًا لحظر تيك توك نهائيًا في الولايات المتحدة Icon انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ191 ريالاً للجرام Icon انخفاض أسعار التأمين على المركبات بنسبة 60% Icon توقعات بـ أمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة المقبلة Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 8 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
اتهامات نفتها الصين بشدة

أوكرانيا: بكين لن تعتزم إمداد موسكو بأسلحة

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ صباحاً
أوكرانيا: بكين لن تعتزم إمداد موسكو بأسلحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف، أنه لا يرى أي مؤشر على أن بكين تعتزم إمداد موسكو بأسلحة.

اتهامات لبكين

وفي معرض حديثه عن التصريحات التي صدرت عن مسؤولين أمريكيين أخيراً ومفادها أن الصين تعتزم تزويد الجيش الروسي أسلحة لمساعدته في عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في اتهامات نفتها بكين بشدّة، قال بودانوف “أنا لا أشاطر هذا الرأي”.

وأضاف المسؤول الأوكراني، في المقابلة التي أجرتها الإذاعة الأمريكية معه في 25 الجاري، “في الوقت الحالي، لا أعتقد أن الصين ستوافق على نقل أسلحة إلى روسيا، لا أرى أي مؤشر على أن مثل هكذا أمور يتم حتى البحث فيها”، وفقًا لفرانس برس.

الاستخبارات الأمريكية

وتابع بودانوف: “أنا رئيس جهاز الاستخبارات، ومع كل الاحترام الذي أكنه لكم، لا أستند على آراء أفراد بل على حقائق فقط. أنا لا أرى حقائق من هذا القبيل”.

وأجريت المقابلة مع المسؤول الأوكراني عشية تصريحات أدلى بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” وليام بيرنز في مقابلة بثتها شبكة “سي بي إس” مساء الأحد واتهم فيها الصين بالتفكير في إمداد روسيا بأسلحة فتاكة.

أسلحة فتاكة

وقال بيرنز للشبكة الأمريكية: “نحن واثقون من أن المسؤولين الصينيين يدرسون تزويد روسيا أعتدة فتاكة”، بحسب الوكالة الفرنسية.

وفي مقابلته مع الإذاعة الأمريكية أكد بودانوف أن إيران هي “عملياً الدولة الوحيدة التي تنقل أسلحة خطرة إلى روسيا”.

وأضاف “كانت هناك معلومات تفيد بأن شيئاً ما جاء من كوريا الشمالية، لكن ليس لدينا تأكيد على ذلك. ليست هناك أي حالة رصدنا فيها هنا سلاحاً من كوريا الشمالية”.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهند الشنقيطي يُفاجئ جماهير الاتحاد رغم إصابته
الرياضة

مهند الشنقيطي يُفاجئ جماهير الاتحاد رغم إصابته

الرياضة
ضبط 71 مخالفًا لنظام أمن البيئة في عدة مناطق
السعودية اليوم

ضبط 71 مخالفًا لنظام أمن البيئة في...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
أمير الرياض يكرم منسوبي الدفاع المدني بعد إنقاذهم مفقودي الظروف الجوية
السعودية اليوم

أمير الرياض يكرم منسوبي الدفاع المدني بعد...

السعودية اليوم
أوبو تنافس سامسونج بهاتف جديد بمواصفات قياسية
تكنولوجيا

أوبو تنافس سامسونج بهاتف جديد بمواصفات قياسية

تكنولوجيا
لحظة سرقة لص لتبرعات متضرري الزلزال من مسجد بتكساس
العالم

لحظة سرقة لص لتبرعات متضرري الزلزال من...

العالم
وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا
وظائف

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

وظائف
المخيمات السعودية تخفف وطأة شتاء متضرري زلزال سوريا
أخبار رئيسية

المخيمات السعودية تخفف وطأة شتاء متضرري زلزال...

أخبار رئيسية