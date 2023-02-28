أوكرانيا: بكين لن تعتزم إمداد موسكو بأسلحة

كشف رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريلو بودانوف، أنه لا يرى أي مؤشر على أن بكين تعتزم إمداد موسكو بأسلحة.

اتهامات لبكين

وفي معرض حديثه عن التصريحات التي صدرت عن مسؤولين أمريكيين أخيراً ومفادها أن الصين تعتزم تزويد الجيش الروسي أسلحة لمساعدته في عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في اتهامات نفتها بكين بشدّة، قال بودانوف “أنا لا أشاطر هذا الرأي”.

وأضاف المسؤول الأوكراني، في المقابلة التي أجرتها الإذاعة الأمريكية معه في 25 الجاري، “في الوقت الحالي، لا أعتقد أن الصين ستوافق على نقل أسلحة إلى روسيا، لا أرى أي مؤشر على أن مثل هكذا أمور يتم حتى البحث فيها”، وفقًا لفرانس برس.

الاستخبارات الأمريكية

وتابع بودانوف: “أنا رئيس جهاز الاستخبارات، ومع كل الاحترام الذي أكنه لكم، لا أستند على آراء أفراد بل على حقائق فقط. أنا لا أرى حقائق من هذا القبيل”.

وأجريت المقابلة مع المسؤول الأوكراني عشية تصريحات أدلى بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” وليام بيرنز في مقابلة بثتها شبكة “سي بي إس” مساء الأحد واتهم فيها الصين بالتفكير في إمداد روسيا بأسلحة فتاكة.

أسلحة فتاكة

وقال بيرنز للشبكة الأمريكية: “نحن واثقون من أن المسؤولين الصينيين يدرسون تزويد روسيا أعتدة فتاكة”، بحسب الوكالة الفرنسية.

وفي مقابلته مع الإذاعة الأمريكية أكد بودانوف أن إيران هي “عملياً الدولة الوحيدة التي تنقل أسلحة خطرة إلى روسيا”.

وأضاف “كانت هناك معلومات تفيد بأن شيئاً ما جاء من كوريا الشمالية، لكن ليس لدينا تأكيد على ذلك. ليست هناك أي حالة رصدنا فيها هنا سلاحاً من كوريا الشمالية”.