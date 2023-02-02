Icon

أمريكا قررت تحويل الهند لمصنع العالم الأول على حساب الصين Icon ميزة من إنستجرام تتيح مشاركة النصوص فقط Icon ملاحقة السفن الإيرانية في ممر مائي حيوي Icon لقطات تحبس الأنفاس لإنقاذ عائلتين علقتا بمياه شعيب القرين Icon حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي يؤثر على الدعم Icon ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 3.6 مليار ريال في 2022 Icon محافظ حفر الباطن يدشن ورشة التعاونيات وتعزيز قدرات المرأة العاملة Icon أوبو تنافس سامسونج بهاتف جديد بمواصفات قياسية Icon الخطوط السعودية تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى Icon ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي الأمريكي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
معارك شرسة تواجهها شرقًا

أوكرانيا تعترف بتقدم عسكري روسي

2023-02-02 الساعة 9:50
أوكرانيا تعترف بتقدم عسكري روسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تشهد مناطق شرق أوكرانيا تقدمًا عسكريًا روسيًا، باعتراف كييف، في ظل تكثيف موسكو هجماتها مؤخرًا.

التقدم الروسي

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تقييمًا عسكريًا قاتمًا آخر من كييف، مقرًا بأن الوضع على الخطوط الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة.

قد يهمّك أيضاً
Img

تأهب جوي بأوكرانيا بعد دوي صفارات إنذار

Img

لحظة سقوط صخرة ضخمة وتحطمها على منزل بأمريكا

واكتسبت روسيا زخمًا في معركة شرق أوكرانيا؛ إذ أعلنت إحراز تقدم في شمال وجنوب مدينة باخموت، هدفها الرئيسي منذ شهور. وتشير مواقع القتال المعلنة بوضوح إلى تقدم روسي متزايد في تلك المناطق، وفقًا لرويترز.

عمليات هجومية

بدوره، قال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: “لوحظت زيادة مؤكدة في العمليات الهجومية للمحتلين على الجبهة في شرق بلادنا.. أصبح الوضع أصعب”.

وأكد الرئيس الأوكراني أن الروس يحاولون تحقيق مكاسب يمكنهم التباهي بها في الذكرى الأولى للحرب في 24 فبراير/شباط.

قتال عنيف

أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، أن القتال العنيف مستمر في شرق أوكرانيا، حيث تحاول القوات الروسية السيطرة على أراض بالقرب من مدينة ليمان، وهي مركز لوجستي استراتيجي.

وكتبت ماليار على تطبيق المراسلة تليغرام: “القتال العنيف يحتدم في الشرق. العدو يحاول توسيع نطاق هجومه في قطاع ليمان. يقوم بمحاولات قوية لاختراق دفاعاتنا”، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تتصدى لخصم أكثر تسليحًا.

صاروخ روسي

من ناحية أخرى، قُتل 3 أشخاص على الأقل جراء سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته السلطات.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد شوهدت جثتان في مكان القصف بينما كان عمال الإنقاذ يزيلون الأنقاض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

غوغل كروم يتوقف عن دعم ملايين الأجهزة...
تكنولوجيا

غوغل كروم يتوقف عن دعم ملايين الأجهزة...

تكنولوجيا
إصلاح جبين مكسور لمريض بتقنية التخطيط الجراحي
السعودية اليوم

إصلاح جبين مكسور لمريض بتقنية التخطيط الجراحي

السعودية اليوم
توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على...
السعودية اليوم

توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على...

السعودية اليوم
مبالغ خيالية يربحها هاري بعد مبيعات كتابه
العالم

مبالغ خيالية يربحها هاري بعد مبيعات كتابه

العالم
اعتقال كندي هدد البرلمان والسفارتين الأمريكية والصينية
العالم

اعتقال كندي هدد البرلمان والسفارتين الأمريكية والصينية

العالم
واشنطن تفرج عن أشهر جواسيس الحرب الباردة...
العالم

واشنطن تفرج عن أشهر جواسيس الحرب الباردة...

العالم
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف في مختلف...
السعودية اليوم

الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف في مختلف...

السعودية اليوم