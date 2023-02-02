أوكرانيا تعترف بتقدم عسكري روسي

تشهد مناطق شرق أوكرانيا تقدمًا عسكريًا روسيًا، باعتراف كييف، في ظل تكثيف موسكو هجماتها مؤخرًا.

التقدم الروسي

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تقييمًا عسكريًا قاتمًا آخر من كييف، مقرًا بأن الوضع على الخطوط الأمامية في شرق البلاد يزداد صعوبة.

واكتسبت روسيا زخمًا في معركة شرق أوكرانيا؛ إذ أعلنت إحراز تقدم في شمال وجنوب مدينة باخموت، هدفها الرئيسي منذ شهور. وتشير مواقع القتال المعلنة بوضوح إلى تقدم روسي متزايد في تلك المناطق، وفقًا لرويترز.

عمليات هجومية

بدوره، قال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: “لوحظت زيادة مؤكدة في العمليات الهجومية للمحتلين على الجبهة في شرق بلادنا.. أصبح الوضع أصعب”.

وأكد الرئيس الأوكراني أن الروس يحاولون تحقيق مكاسب يمكنهم التباهي بها في الذكرى الأولى للحرب في 24 فبراير/شباط.

قتال عنيف

أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، أن القتال العنيف مستمر في شرق أوكرانيا، حيث تحاول القوات الروسية السيطرة على أراض بالقرب من مدينة ليمان، وهي مركز لوجستي استراتيجي.

وكتبت ماليار على تطبيق المراسلة تليغرام: “القتال العنيف يحتدم في الشرق. العدو يحاول توسيع نطاق هجومه في قطاع ليمان. يقوم بمحاولات قوية لاختراق دفاعاتنا”، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تتصدى لخصم أكثر تسليحًا.

صاروخ روسي

من ناحية أخرى، قُتل 3 أشخاص على الأقل جراء سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته السلطات.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد شوهدت جثتان في مكان القصف بينما كان عمال الإنقاذ يزيلون الأنقاض.