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خلال مشاركة سدايا في النسخة الثانية لمؤتمر ليب 23

أولمبياد وطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي لتأهيل الطلاب للمنافسات العالمية

2023-02-06 الساعة 9:03
أولمبياد وطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي لتأهيل الطلاب للمنافسات العالمية
المواطن - فريق التحرير

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وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وهبة، مذكرة تفاهم لتأسيس وإطلاق الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي.

نحو آفاق جديدة

جاء ذلك خلال مشاركة سدايا في النسخة الثانية لمؤتمر ليب 23، الذي ينعقد خلال الفترة من 6- 9 فبراير لعام 2023، تحت عنوان نحو آفاق جديدة كشريك للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك في مقر واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

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وقع المذكرة من جانب سدايا المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، ومن جانب موهبة الأمين العام الدكتورة آمال الهزاع.

تأهيل الطلاب

وتشمل أوجه التعاون في المذكرة تأهيل الطلاب للمنافسات العالمية المعلوماتية والذكاء الاصطناعي لتمثيل المملكة في أولمبياد الذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي والدولي، ودعم مشاريع الطلاب المشاركين في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برامج إثرائية في البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويهدف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف المتميزين من طلاب التعليم العام في الذكاء الاصطناعي، وبناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل القادم في البرمجة والذكاء الاصطناعي، واحتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة.

ويمكن للطلبة الراغبين في المشاركة في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي التسجيل في المنافسة من خلال موقع بوابة موهبة على الالكتروني بدءًا من اليوم.

رؤية المملكة

يأتي توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في إطار التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، وفي إطار سعي (سدايا) ممثلةً بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي إلى تقديم أحدث الخدمات التقنية، والحلول الرقمية إلى الجهات الحكومية في المملكة، ودفع إستراتيجية الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعليم، والتوعية في مجال الذكاء الاصطناعي كمركز عالمي ومستدام للتميز، بالتعاون مع الوسط الأكاديمي والقطاعين العام والخاص.

 

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