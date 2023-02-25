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الشرطة وضعت القيود في يديه وأخذته

أول تعليق لضحية سعد لمجرد بعد الحكم

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
أول تعليق لضحية سعد لمجرد بعد الحكم
المواطن - فريق التحرير

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قضت محكمة الجنايات في باريس،  أمس الجمعة، بمعاقبة المغني المغربي سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات مع منعه من دخول فرنسا خمس سنوات لإدانته باغتصاب فتاة وضربها داخل فندق في واقعة تعود لعام 2016.

النطق بالحكم

واستغرقت المداولات نحو سبع ساعات قبل النطق بالحكم الذي قالت هيئة المحكمة إنها أصدرته عن اقتناع. ولا تزال أمام لمجرد فرصة لاستئناف الحكم الذي جاء بعد خمسة أيام من الجلسات القضائية.

وكان الادعاء العام الفرنسي قد طالب بسجن لمجرد، البالغ من العمر 37 عامًا، سبع سنوات ومنعه من دخول فرنسا.

تعليق الضحية

واتفقت أقوال لمجرد والشابة الفرنسية في أنهما تعرفا في ملهى ليلي ورقصا وتبادلا الإعجاب لكن لمجرد نفى تماماً واقعة الاغتصاب أو إقامة علاقة جنسية معها.

وتعليقاً على الحكم قالت الشابة لورا: “الشرطة وضعت القيود في يديه وأخذته”.

ضحايا العنف

وأضافت: “أشعر بالارتياح لصدور الحكم، أريد أن يقال عني إنني كنت ضحية، أتحدث عن نفسي وأيضاً عن كل الأخريات ضحايا العنف”.

وتابعت: “أتمنى أن تفتح هذه الحادثة أعينهن.. نعم إن الأمر طويل وشاق، ولكنه ليس مستحيلاً”.

 

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