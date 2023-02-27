أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم حبسه

أكد والد الفنان سعد لمجرد أن نجله لا يستحق أبداً قرار المحكمة، واصفاً إياه بأنه قاسٍ وغامض، فيما جاء قرار المحكمة بسجن ابنه لمدة 7 سنوات في قضية اغتصاب.

أيام صعبة

وكشف والد الفنان أنه مع عائلته يعيشون هذه الفترة حياة صعبة، مطالبين من المحبين الدعاء لهم.

وقال في تصريحات إعلامية: “ولدي الغالي لا يستحق هذا القرار القاسي الغامض، نعيش هذه الأيام حياة صعبة جدًا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، دعواتكم”.

تهمة الاعتداء الجنسي

أتى ذلك بعد أيام من إعلان النيابة العامة الفرنسية، أنها طلبت سجن سعد لمجرد سبع سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي.

في حين نفى تماما المغني المغربي أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اغتصب الشابة الفرنسية لورا ب، أو أقام علاقة معها.

رد المحامي

بدوره، اعتبر محامي الفنان جان مارك فيديدا، أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في باريس مثير للدهشة، منتقدا الحكم بقوله إنه صدر دون أي دليل مادي أو عنصر طبي.

وأضاف: أحدهما يروي قصة اغتصاب، بينما الآخر يروي قصة مشادة بين الاثنين، كاشفًا النقاب عن أن الفحوص الطبية التي أجريت لم تظهر أي أثر للحمض النووي في الأعضاء التناسلية للآنسة لورا بريول، مما يدل بوضوح على أنه لم يكن هناك أي فعل اغتصاب يمكن أن يكون قد ارتكبه سعد لمجرد.

في انتظار الاستئناف

ولفت المحامي إلى أنه من الممكن أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم.

يشار إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى أكتوبر 2016 حيث زعمت امرأة فرنسية أن لمجرد البالغ من العمر 37 عاما، والمشهور في مجال موسيقى البوب العربية، اغتصبها في فندق فخم في الشانزليزيه بينما كان تحت تأثير الكحول والكوكايين.