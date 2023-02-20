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خطوة مهمة من واشنطن تجاه أوكرانيا

أول تعليق من زيلينسكي بعد زيارة بايدن لكييف

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
أول تعليق من زيلينسكي بعد زيارة بايدن لكييف
المواطن- فريق التحرير

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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف، تُعد بمثابة تعبير مهم عن دعم الأوكرانيين.

رسالة واشنطن لروسيا

جاء ذلك بعد أن وصل بايدن، اليوم، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة، ويأتي هذا عقب خضم زيارته لبولندا في الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وعلق زيلينسكي قائلًا في قناته الرسمية على تليغرام: جوزيف بايدن، مرحبًا بك في كييف، زيارتك هي تعبير مهم للغاية عن الدعم لجميع الأوكرانيين.

من جهته، أفاد البيت الأبيض بأن زيارة الرئيس الأمريكي إلى كييف تأكيد على التزام واشنطن بالسيادة الأوكرانية.

أول تعليق لزيلينسكي حول زيارة بايدن لكييف

تعلق روسيا على الزيارة الأمريكية

وفي المقابل، قالت خارجية روسيا، إن مصير الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيكون أشبه بمصير خوان غوايدو في فنزويلا، وذلك في أول تعليق لموسكو على زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى أوكرانيا.

وأوضحت الخارجية الروسية: زيلينسكي باع حياته للأمريكيين ومصيره سيكون كمن سبقوه، وفي حين لم يوضح البيان المقصود بذلك، إلا أنه على الأرجح يلمح إلى وجود خطط لاغتيال زيلينسكي.

وتابعت روسيا: الأموال الأمريكية تذهب إلى الفساد في أوكرانيا ومن قبلها في جورجيا، وسيكون مصير زيلينسكي أشبه بمصير رئيس جورجيا الأسبق ساكاشفيلي.

وتابعت الخارجية الروسية موجهة حديثها إلى بايدن: لا تنسوا مشاريعكم الفاشلة السابقة.

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