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خلال مباراة الفريقين في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

أول تعليق من علي البليهي بعد أزمته مع جماهير شباب الأهلي

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ مساءً
أول تعليق من علي البليهي بعد أزمته مع جماهير شباب الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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حرص علي البليهي مدافع الفريق الكروي الأول بـ الهلال على الرد على كافة التفاصيل الخاصة بأزمته مع جماهير نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، خلال لقاء الفريقين أول أمس في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ولم يلتزم البليهي الصمت بعد أزمته مع جماهير الفريق الإماراتي حيث دشنوا مؤخرًا عبر “تويتر” وسمًا بعنوان ” نطالب بمعاقبة البليهي” بسبب ما أسموه بقيام نجم الهلال بتصرف غير أخلاقي تجاههم في المباراة.

رد وكيل أعمال علي البليهي

ورد رفيع الشهراني وكيل أعمال البليهي بلسان الأخير قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” في النهاية نحن أشقاء ويجمعنا دين واحد وخليج واحد لكن أحيانًا لابد من إيضاح حقائق للعقلانيين وردع المتربصين المتهجمين ويبقى نادي أهلي دبي وجماهيره لهم كل الاحترام والتقدير”.

علي البليهي والمعيوف

وأضاف: “هذه رسالة من الكابتن علي البليهي، أنقلهما لهم بلسانه حيث قال سامحهم الله وحللهم”.

بينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد المراسلين في قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية وهو يقول إن البليهي استفز جماهير شباب الأهلي لكنه لم يقم بتوجيه أي حركة مسيئة لهم خلال المباراة.

ويستعد الهلال لمواجهة نادي فولاد الإيراني مساء غدٍ في دور ربع النهائي لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

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