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أصبح الهداف التاريخي لنادي توتنهام

أول تعليق من هاري كين بعد إنجازه الخرافي أمام مانشستر سيتي

2023-02-05 الساعة 11:36
أول تعليق من هاري كين بعد إنجازه الخرافي أمام مانشستر سيتي
المواطن - فريق التحرير

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علق الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على إنجازه الذي حققه في مباراة مانشستر سيتي مساء اليوم في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وقال كين: “إنجاز عظيم لا أعرف ماذا أقول، إنها لحظة سحرية مميزة في مسيرتي وأُهديها لعائلتي وللنادي”.

وأصبح هاري كين الهداف التاريخي لنادي توتنهام بتسجيله 267 هدف مع السبيرز.

وكان كين سجل هدف فوز توتنهام أمام السيتي في مباراة اليوم، في الدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول.

توتنهام ضد مانشستر سيتي

وانتهى الشوط الأول بتفوق توتنهام بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، حاول مان سيتي العودة في المباراة ولكن دون جدوى، في ظل تألق دفاعي من لاعبي توتنهام.

إنجاز هاري كين

وانتهت المباراة بفوز توتنهام بهدف دون رد ليُصبح رصيده 39 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 45 نقطة في المركز الثاني.

وكانت مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي انطلقت أول أمس الجمعة بالتعادل السلبي بين تشيلسي وفولهام ثم في مباريات أمس فاز إيفرتون على آرسنال بهدف دون رد، بينما فاز ليستر سيتي على أستون فيلا برباعية مقابل هدفين، وفاز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بهدفين لهدف، بينما خسر ليفربول أمام وولفرهامبتون بثلاثية دون رد، وفاز برايتون على بورنموث بهدف دون رد، أما ساوثهامبتون فخسر أمام برينتفورد بثلاثية دون رد.

بينما تعادل نيوكاسل يونايتد مع نادي ويست هام يونايتد بهدف لكل فريق، وفي مباراتي اليوم الأحد فاز نوتنجهام فورست على ليدز يونايتد بهدف دون رد، بينما فاز توتنهام على مانشستر سيتي بهدف دون رد.

 

 

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