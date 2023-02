أول تعليق من هاري كين بعد إنجازه الخرافي أمام مانشستر سيتي

علق الإنجليزي هاري كين، مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على إنجازه الذي حققه في مباراة مانشستر سيتي مساء اليوم في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

It's time to hear from the man himself…

Take it away, record breaker 👊

🤳 @HPE pic.twitter.com/qPmt0NP7zJ

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 5, 2023