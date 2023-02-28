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متورط في الاعتداء على إحدى السيدات بفرنسا

أول رد فعل من أشرف حكيمي بعد أزمته الأخيرة

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
أول رد فعل من أشرف حكيمي بعد أزمته الأخيرة
المواطن - فريق التحرير

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أظهر اللاعب المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب، أول رد فعل منه بعد تورطه في قضية الاعتداء على إحدى السيدات في فرنسا.

تعليق أشرف حكيمي

وكشفت صحيفة Marca الإسبانية أول تعليق من حكيمي الذي قال: ” لست متهمًا وسنرى ما ستسفر عنه التحقيقات”.

وقالت صحيفة Le Parisien الفرنسية إن حكيمي متهم بالاعتداء على إحدى السيدات، حيث فتح المدعي العام في باريس تحقيقًا حول الأمر، بعد وجود شكوى من المدعية بالاعتداء عليها من قبل نجم باريس سان جيرمان في الأيام القليلة الماضية.

وحتى الآن لم يصدر نادي باريس سان جيرمان أي رد على القضية التي تورط فيها أشرف حكيمي.

حكيمي صاحب الـ24 عامًا هو من مواليد مدينة مدريد الإسبانية لأبوين مغربيين ونشأ وترعرع خلال فترة طفولته وشبابه في إسبانيا، لكنه رفض قبل سنوات تمثيل المنتخب الإسباني ومفضلًا تمثيل منتخب المغرب.

مبابي وحكيمي

وكان حكيمي علل اختياره تمثيل منتخب المغرب، بشعوره بالراحة النفسية عند قدومه لمعسكر منتخب أسود الأطلس وكان الشعور مغايرًا تمامًا عندما انضم مرتين لمعسكر المنتخب الإسباني، لكنه فضّل الرحيل عن معسكر إسبانيا والانضمام لمعسكر المغرب.

مسيرة حكيمي

يذكر أن حكيمي، كان سجل ركلة الجزاء الترجيحية، التي أهلت منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ أسود الأطلس.

جدير بالذكر أن أشرف حكيمي لعب من قبل في صفوف ريال مدريد في الفريقين الأول والثاني، ثم لعب لفترة قصيرة مع ناديي بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، كما انضم لصفوف باريس سان جيرمان في العام قبل الماضي.

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