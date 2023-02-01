أول زيارة لوزير الخارجية الأمريكي إلى الصين منذ أعوام

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يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الصين، الأحد الموافق الخامس من فبراير الجاري، في إشارة إلى انفراج دبلوماسي بين القوتين المتنافستين.
وتعتبر الزيارة، الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ عام 2018، تحمل بين طياتها الكثير من الدلالات، واعتبرتها مجلة “بوليتيكو” الأمريكية بمثابة اختبار للعلاقات بين البلدين.
وتهدف الزيارة، إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين، ويناقش خلالها الوزير أنتوني بلينكن مع المسؤولين الصينيين العديد من القضايا من بنيها الحرب الروسية في أوكرانيا وغيرها، بحسب البيت الأبيض.
وتعد زيارة بلينكن المرتقبة متابعة للقمة التي عقدها الرئيس جو بايدن مع نظيره الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين تعهد بايدن الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع بكين في وقت تتفاقم فيه التوترات الثنائية، واتفق الزعيمان حينها على أن يزور بلينكن الصين لمتابعة مناقشاتهما.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيبحث مع مسؤولين صينيين الحرب الروسية في أوكرانيا خلال زيارته للصين يومي الخامس والسادس من فبراير/ شباط الجاري.
وأضاف في تصريحات صحفية: بالطبع ستكون الحرب في أوكرانيا من بين تلك القضايا التي يمكننا أن نتوقع أن يطرحها الوزير بلينكن خلال وجوده هناك.