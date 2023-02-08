أول طوابع تحمل صورة الملك تشارلز

كشفت هيئة البريد الملكية البريطانية رويال ميل، اليوم الأربعاء، عن أول طوابع تحمل صورة تشارلز الثالث الذي أصبح ملكًا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر.

طرح أول طوابع

وقالت الهيئة، في بيان، إن الطوابع ستُطرح للبيع اعتبارًا من 4 أبريل، وقد وافق الملك على التصميم كما الحال مع جميع تصاميم الطوابع الجديدة.

ومن المنتظر أن تحل الطوابع الجديدة محل تلك التي تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية، والتي صممها النحات أرنولد ماتشين في ستينيات القرن الماضي وأصبحت رمزًا أيقونيًا للمملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم، إذ استُخدمت مليارات المرات، بحسب هيئة البريد البريطانية.

طوابع إليزابيث

وستظل الطوابع الحالية التي تحمل صورة الملكة الراحلة مطروحة للبيع وصالحة للاستخدام، لتقليل الأثر البيئي للتغيير على رأس العرش.

وكانت الصورة الجديدة نسخة معدلة من صورة رسمها النحات مارتن جينينغز لحساب هيئة سك العملة الملكية “رويال مينت”، الجهة المسؤولة عن سك العملات المعدنية البريطانية.

صورة الملك

تُظهر الصورة الملك ينظر إلى اليسار، على خلفية تراوح ألوانها من الأرجواني إلى الأخضر والكحلي، تبعًا لأنواع الطوابع المختلفة، وفق بيان هيئة البريد.

وقال المدير العام لـ”رويال ميل” سايمن تومسون في تصريحات أوردها بيان الهيئة، “في خاصية فريدة، لا يُطبع على الطوابع البريطانية اسم بلد المنشأ لأن صورة الملك كافية”.

العملات البريطانية

وبدأ التداول بالعملات المعدنية الأولى التي تحمل صورة تشارلز الثالث في أوائل ديسمبر، وباتت موجودة في مكاتب البريد في البلاد.

كذلك، كُشف عن الأوراق النقدية الأولى التي تحمل صورة الملك في نهاية ديسمبر من جانب بنك إنجلترا المركزي، وسيبدأ التداول بها في منتصف عام 2024 في المملكة المتحدة.