أول ظهور للمصريين المخطوفين في ليبيا: نحن بخير

أكد المواطنون المصريون الستة أنهم بخير، في أول رسالة لهم عقب خطفهم من قبل عصابات مسلحة في ليبيا، وأعيد تحريرهم لاحقاً.

رسالة طمأنة

وأشاروا إلى أنهم بصحة جيدة، في تصريحات لـ”العربية”، وأضافوا: “نطمن أهلنا نحن بخير وقد تم تحريرنا”.

وأكدوا أنهم في مكان آمن في مدينة الزاوية. أما عن تفاصيل عملية الخطف فقالوا “تم خطفنا من الطريق الساحلي بالقرب من مدينة صبراتة، ثم نقلنا عدة مرات في أماكن مختلفة”.

عملية تحرير المختطفين

وختموا موجهين الشكر لأهالي الزاوية ورئيس لجنة مكافحة الهجرة في البرلمان الليبي علي أبو زريبة على تدخله لفك أسرهم.

وكان مراسل “العربية” أشار سابقًا إلى أن عملية تحرير المختطفين تمت بالتنسيق بين رئيس لجنة مكافحة الهجرة في مجلس النواب ومشايخ وأعيان مدينة الزاوية.

جهود الحكومة المصرية

فيما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس، أن الأقباط الستة المحررين باتوا في طريق العودة، مؤكدة أنها تنسق حاليًا مع السلطات الليبية لعودتهم.

يشار إلى أن المخطوفين من قرية الحرجة التابعة لمدينة البلينا بمحافظة سوهاج جنوب مصر، وهم من عائلة واحدة.