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كان من المتوقع وصولها قبل وقوع الكارثة

أول قافلة مساعدات تصل للشمال السوري منذ وقوع الزلزال

2023-02-09 الساعة 8:47
أول قافلة مساعدات تصل للشمال السوري منذ وقوع الزلزال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مسؤول في المعبر الحدودي بين سوريا وتركيا وصول أول قافلة مساعدات بعد الزلزال المدمر، الخميس، إلى المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال سوريا.

أول قافلة

ووفقًا للمسؤول الإعلامي في معبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا مازن علوش، فقد دخلت اليوم أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة بعد أربعة أيام من الزلزال”، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع وصولها قبل وقوع الكارثة.

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وقال علوش: من الممكن اعتبارها استجابة أولية من الأمم المتحدة وسيتبعها إن شاء الله، بحسب ما وُعدنا، قوافل بحجم أكبر لمساعدة أهلنا المنكوبين.

وسجلت حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسوريا أكثر من 20 ألف قتيل في البلدين حتى عصر اليوم الخميس.

تحذيرات فرق الإنقاذ

وحذرت فرق الإنقاذ في الشمال السوري من خطورة الوضع، مؤكدة أن كل ساعة تأخير في إيصال المساعدات إلى المنطقة التي هزها الزلزال، فجر الاثنين الماضي، تقابلها 50 وفاة.

من جهته، قال وزير الصحة شمال غربي سوريا حسين بازار: إن القطاع الطبي “يقف عاجزًا عن استيعاب حجم الكارثة” في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، بحسب ما نقلت “العربية”.

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