90 % من الشواحن الموجودة في محطات الوقود تجارية ومقلدة وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني الأرصاد تنبه: ارتفاع الأمواج ورياح تعيق الرؤية في جدة ورابغ وبحرة تركي آل الشيخ يُلبي طلب يتيم سوري لـ مقابلة رونالدو : أبشر أول قرار من الاتحاد بعد تداول فيديو مفبرك لـ حمدالله السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة تزوير التوقيع الإلكتروني هجوم إلكتروني محتمل على مطارات ألمانيا وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار الاتحاد يتفوق على الاتفاق بهدف في الشوط الأول
كشف الناقد الرياضي عدنان جستنيه عن أول قرار من مجلس إدارة نادي الاتحاد وذلك بعد الإساءات التي تعرض لها لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله على خلفية فيديو مُفبرك له كان انتشر في الفترة الماضية بعد مباراة العدالة.
وقال جستنيه عبر حسابه في “تويتر”: “إدارة أنمار الحائلي من خلال الإدارة القانونية قامت برصد كل التغريدات المسيئة للاعب الكبير حمد الله من خلال فيديو مركب لا أساس له من الصحة وكل من دعم ذلك الفيديو وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية التي تحفظ حقوق النادي ككيان ولاعبيه والله الهادي لسواء السبيل”.
وكان البعض تداول مقطع فيديو وُصف بـ المفبرك للاعب المغربي وهو يوجه إساءات للاعب العدالة لكن جماهير الاتحاد تداولت الفيديو الصحيح والواضح للواقعة وهو يُبرئ حمد الله من تهمة الإساءة للاعب العدالة خلال المباراة التي انتهت بفوز نادي الاتحاد بخماسية دون رد.
وقبل ظهور الفيديو الصحيح، كان الفيديو الآخر المُفبرك تم تداوله على نطاق واسع حيث طالب كثيرون بتدخل لجنة الانضباط والأخلاق لمعاقبة اللاعب المغربي.
يذكر أن اللاعب عبدالرزاق حمد الله كان تعرض للإيقاف لمدة 4 أشهر من قبل لجنة الاحتراف، وذلك بسبب قضيته مع ناديه السابق نادي النصر، بعد رحيله عن أصفر الرياض نتيجة فسخ العقد في نوفمبر من عام 2021 وانضمامه لنادي الاتحاد بعدها بشهر.