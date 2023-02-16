أول قرار من الاتحاد بعد تداول فيديو مفبرك لـ حمدالله

كشف الناقد الرياضي عدنان جستنيه عن أول قرار من مجلس إدارة نادي الاتحاد وذلك بعد الإساءات التي تعرض لها لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله على خلفية فيديو مُفبرك له كان انتشر في الفترة الماضية بعد مباراة العدالة.

وقال جستنيه عبر حسابه في “تويتر”: “إدارة أنمار الحائلي من خلال الإدارة القانونية قامت برصد كل التغريدات المسيئة للاعب الكبير حمد الله من خلال فيديو مركب لا أساس له من الصحة وكل من دعم ذلك الفيديو وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية التي تحفظ حقوق النادي ككيان ولاعبيه والله الهادي لسواء السبيل”.

جماهير الاتحاد تدافع عن حمدالله

وكان البعض تداول مقطع فيديو وُصف بـ المفبرك للاعب المغربي وهو يوجه إساءات للاعب العدالة لكن جماهير الاتحاد تداولت الفيديو الصحيح والواضح للواقعة وهو يُبرئ حمد الله من تهمة الإساءة للاعب العدالة خلال المباراة التي انتهت بفوز نادي الاتحاد بخماسية دون رد.