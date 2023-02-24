أول وفاة بالكوليرا في جنوب إفريقيا

كشفت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، أن شخصًا ليس له سجل سفر للخارج توفي بسبب الكوليرا، حيث ارتفعت الإصابات المؤكدة إلى خمس.

تقرير وزارة الصحة

وأفادت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن هناك حالتين جديدتين مسجلتين هما لرجلين في العشرينيات من العمر ليس لديهما سجل سفر، مضيفة أن أحدهما توفي لاحقًا. وأضافت في بيان أن “أحد المخالطين له ما زال في المستشفى”.

وأعلنت جنوب إفريقيا رصد إصابتين وافدتين من ملاوي في وقت سابق من الشهر. كما ثبتت إصابة زوج واحدة من الحالتين الأوليين.

ارتفاع الإصابات

جاء ذلك في أعقاب ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا في جنوب القارة، إذ تكافح مالاوي تفشيًّا هو الأكثر فتكًا لديها حتى الآن مسجلة أكثر من 1300 حالة وفاة.

ورغم أن الكوليرا ليست متوطنة في دولة جنوب إفريقيا، فقد دعا مسؤولو الصحة إلى الحذر واتباع قواعد النظافة الشخصية، وسط مخاوف من تفشي المرض محليًّا.