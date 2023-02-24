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عثروا عليه مضرجًا بالدماء على الأرض

أيرلندا توجه أصابع الاتهام لدجاجة بقتل صاحبها

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ صباحاً
أيرلندا توجه أصابع الاتهام لدجاجة بقتل صاحبها
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تحقيقات الشرطة الأيرلندية حول جريمة قتل رجل العام الماضي، أن المتهم الأول فيها دجاجة.

تفاصيل الجريمة

وأفاد تقرير الطبيب الشرعي، أن جاسبر كروس تم الاعتداء عليه من قبل دجاجة، بعدما تم العثور عليه في إبريل 2022 مضرجًا بالدماء على الأرض ويظهر ثقب في ظهر إحدى ساقيه، مع وجود دماء على الأرض بين الحظيرة والمنزل، وفقًا لفوكس نيوز.

من المعروف أن هذه الدجاجة متكل لها سجل بالتعامل الشرس مع البشر، حيث أخذها كروس بعد أن عمدت إلى الاعتداء على طفل بوقت سابق.

كما شهد المتواجدون آنذاك عند الحادثة بأنهم سمعوا الراحل يصيح بكلمة “الدجاجة الدجاجة”، قبل أن يُتوفى.

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