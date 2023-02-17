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قبل بدء مباراة التعاون

أيمن يحيى يخطف الأنظار بإعطائه تعليمات لـ كريستيانو رونالدو

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٨ مساءً
أيمن يحيى يخطف الأنظار بإعطائه تعليمات لـ كريستيانو رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب أيمن يحيى وهو يُعطي تعليمات إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل أن يصنع الأخير هدف التقدم لـ النصر في مباراة التعاون الذي أحرزه اللاعب عبدالرحمن غريب.

تعليمات أيمن يحيى لـ رونالدو

ونشر الإعلامي الرياضي علي العنزي مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر” لـ أيمن يحيى وهو يُعطي رونالدو التعليمات التي أسفرت فيما بعد عن صناعة رونالدو هدفًا لـ عبدالرحمن غريب سجله اللاعب في الدقيقة الـ17 من عمر الشوط الأول.

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وقبل انطلاق مباراة النصر والتعاون، يتواجد الاتحاد حاليًّا في صدارة دوري روشن برصيد 40 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 40 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 37 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة.

التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 25 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة.

الاتفاق عاشرًا والفيحاء في المركز الـ11 والرائد في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة لكل فريق.

أما الوحدة ففي المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.

الفوز يصعد بـ النصر للصدارة

ويسعى نادي النصر إلى الفوز على التعاون والوصول إلى النقطة رقم 40 في الدوري لتقاسم الصدارة مع ناديي الاتحاد والشباب حيث يملك كل منهما 40 نقطة، بينما يملك النصر حاليًا 37 نقطة.

 

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